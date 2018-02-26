"Сплошной Тамбов". Ницой возмутилась количеству русскоговорящих в Киеве

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой шокирована количеством русскоговорящих людей в Киеве.

Об этом Ницой эмоционально написала на своей странице в Facebook.

Писательница посетила один из торговых центров Киева и была возмущена тем фактом, что вокруг нее все говорили исключительно на русском языке.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов. Откуда?", — написала Ницой.

Лариса Ницой, facebook Пост Ларисы Ницой

Ранее сообщалось, что во время политического ток-шоу, которое вышло на одном из украинских телеканалов, известная писательница Лариса Ницой сделала ряд заявлений, которые вызвали острую реакцию у ее оппонентов в студии.

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