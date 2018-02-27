Тренд дня: "Всякие ницой уничтожают Украину бандеровскими истериями"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой шокирована количеством русскоговорящих людей в Киеве. Об этом Ницой эмоционально написала на своей странице в Facebook. Писательница посетила один из торговых центров Киева и была возмущена тем фактом, что вокруг нее все говорили исключительно на русском языке.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов. Откуда?" — заявила Ницой.

Блогер Александр Скубченко, комментируя пост скандальной писательницы, заявил, что "никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом для всяких ницой".

"Так называемую "украинскую писательницу" Ницой возмутил русский Киев. "Откуда взялись все эти люди?" — негодует она, называя всех этих людей "тамбовом". Лариса, Киев — мать городов русских. Это — русский город. Был, есть и будет. Здесь правили русские князья. И никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом для всяких ницой. Не потому что Киев — это не Украина, а по тому что всякие ницой — это не Украина", — написал блогер на своей странице в Facebook.

По его мнению, подобные Ницой люди уничтожают Украину своими "бандеровскими истериями".

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"Сколько рассказов и сказок написано? Всё в песок!" — опять же недоумевает Лариса. Она даже не понимает, что та её низкопробная писанина, которую она называет рассказами и сказками, просто никому не интересна. И не потому, что на украинском языке, а просто потому, что это — низкосортное и никому не интересное дерьмо. И это не мы все здесь "тамбов", а вы — сами знаете кто. И это не мы куда-то "дели Украину", это такие вот ницой эту Украину уничтожают своими бандеровскими истериями", - подытожил Скубченко.

Международный эксперт Олег Волошин отметил, что наконец Ницой поняла, что люди разговаривают на том языке, на котором им удобно.

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"Я в восторге. Наконец-то эта психопатка-провокатор поняла, что ничего у неё не выходит. Что люди учат государственный, но говорят на том, на каком удобно. Что рыночная экономика диктует свои правила, и в ход идёт более конкурентный язык. Ницой почувствовала себя в Киеве чужой. Может, наконец, свалит отсюда?" — отреагировал Волошин.

Политолог Владимир Корнилов акцентировал, что Ницой признала провальной свои попытки украинизировать Мать городов русских.

"Вот интересно, 100 лет с момента первой попытки прошло. Я читал, как в 1918 г. галицкие "сичовые стрельцы" пришли в Киев и поражались, слыша вокруг только русскую речь. Мало того, я лично видел, как пораженно крутили головами львовские милиционеры осенью 2005 г., когда Луценко впервые пригнал их на киевские акции против бандеровцев. Я вспоминаю, как они так же поражались, что слышат вокруг только "иностранный" русский язык, хотя думали, что едут в столицу своей Украины", - подчеркнул Корнилов.

По его мнению, Ницой пытается навязать украинский язык тому городу, где он никогда не был родным.

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Блогер Максим Бужанский в свою очередь напомнил, что миллионам названных Ницой "тамбовцами" украинцам абсолютно безразличны такие "писатели" и их мнение.

"Ницой мерещится, что её окружают тамбовцы. Ну как окружают. Живут своей жизнью, работают, платят налоги, влюбляются, ссорятся, сидят в ресторанах, гуляют с детьми. И абсолютно не замечают Ницой. Ну вообще. Миллионам и миллионам глубоко наплевать, что именно она думает в отношении них. Конкурировать с кем то в чём то она не может. Да и не хочет никто, люди живут своей жизнью, ни с кем не соревнуясь. От этого можно сойти с ума. Ну, она и сошла", - сыронизировал блогер.

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Наряду с этим политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание в целом на украинскую ментальность. По его мнению, украинцы всегда выбирали воров и популистов, однако на последний выборах выбрали политиков, которых уже ненавидят.

"Знаете, я очень давно анализирую украинскую политику. И при власти всегда были воры и популисты, которые грабили народ. Но с 2014-го года украинцы впервые умудрились сами избрать власть, которая ненавидит народ всеми фибрами души. Именно ненавидит, а не презирает, как все предыдущие власти", - уточнил Корнейчук.

Он подчеркнул, что власть физически уничтожает население, а украинцы продолжают это терпеть.

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"Мы выбрали власть, которая просто физически уничтожает народ — войной и тотальной нищетой. Мало того, мы пятый год эту власть терпим. Поэтому, честно говоря, что-то с нами не так", — резюмировал аналитик.

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