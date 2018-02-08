"Нацизм головного мозга". Ницой и Добкин поскандалили на ТВ-шоу

"Мы думали, что если не будем своим соседям попрекать и напоминать об ошибках прошлого,то соседи оценят нашу деликатность….но наши соседи оказались к этому неготовы. Мы еще не умерли, а они (соседние страны — Ред) нас на органы разбирают. Украинцы должны строить Украину на базе украинской национальной идее, как делают это поляки", — заявила Ницой.

Писательница так же заявила, что украинцы хоть и материально беднее своих соседей, но выше духовно и ментально.

Народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин резко отреагировал на выступление Ницой.

"Это это обыкновенный нацизм головного мозга…Я не понимаю, на чем собираются люди, проповедущие такую идеологию, мирить страну и строить добрососеедкие отношения", — эмоционально заявил Добкин.

Нардеп так же заявил, что книги Ницой нужно запретить ради психики детей.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".