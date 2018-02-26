Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

Тридцать пять домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены, заявил в понедельник заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мичуцкий.
По его данным, тепло уже восстановлено на всех социальных объектах. Он сообщил, что местным властям удалось обеспечить теплом все объекты социальной инфраструктуры во время аварии. Он добавил, что температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов.
В субботу, 24 февраля, в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений.