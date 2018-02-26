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    Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

    Тема:

    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове (195)

    (обновлено: )31901
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Авария на теплосети в Харькове
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Прорыв трубы в Харькове
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua
    Авария на теплосети в Харькове
    Авария на теплосети в Харькове
    objectiv.tv
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua
    Прорыв трубы в Харькове
    Прорыв трубы в Харькове
    facebook.com/Kharkov.City
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    facebook.com/zubko.gennadiy
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Фото city.kharkov.ua
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Фото city.kharkov.ua
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    facebook.com/zubko.gennadiy
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    dsns.gov.ua

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    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях

    Тридцать пять домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены, заявил в понедельник заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мичуцкий.

    По его данным, тепло уже восстановлено на всех социальных объектах. Он сообщил, что местным властям удалось обеспечить теплом все объекты социальной инфраструктуры во время аварии. Он добавил, что температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов.

    В субботу, 24 февраля, в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. 

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