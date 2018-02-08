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    Общество

    "Ты что, больная?!" Червоненко резко отреагировал на слова Ницой о евреях

    (обновлено: )91681
    Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко резко отреагировал на слова детской писательницы Ларисы Ницой о Голодоморе и евреях.
    Евгений Червоненко
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев  — РИА Новости Украина. Во время политического ток-шоу, которое вышло на одном из украинских телеканалов, известная писательница Лариса Ницой сделала ряд заявлений, которые вызвали острую реакцию у ее оппонентов в студии.

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    Так экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко довольно резко высказался о Ницой.

    "Мы думали, что если мы не будем евреям вспоминать, что основная верхушка, основная часть организаторов Голодомора — это представители еврейского народа. То еврейский народ тоже нас оценит и поймет, что мы идем в будущее и хотим его строить на дружных, на мирных, на товарищеских, партнерских отношениях", — сказала Ницой.

    "Ты что, больная что ли?" — прервал Червоненко писательницу.

    Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook выложил скандальный эпизод и так же раскритиковал писательницу.

    Эдуард Долинский, facebook
    Пост Эдуарда Долинского

     

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