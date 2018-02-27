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    Скубченко: всякие ницой - это не Украина

    (обновлено: )1725452
    Никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом "для всяких ницой", уверен глава жилищного союза Украины Александр Скубченко: не потому что Киев – это не Украина, а потому что "всякие ницой" - это не Украина.
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    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook

    РИА Новости Украина

    Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой шокирована количеством русскоговорящих людей в Киеве. Об этом она эмоционально написала на своей странице в Facebook.

    Писательница посетила один из торговых центров Киева и была возмущена тем фактом, что вокруг нее все говорили исключительно на русском языке.

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    "Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов. Откуда?" – написала Ницой.

    Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook прокомментировал тираду писательницы.

    "Так называемую "украинскую писательницу" Ницой возмутил русский Киев. "Откуда взялись все эти люди?"- негодует она, называя всех этих людей "тамбовом". Лариса, Киев — мать городов русских. Это — русский город. Был, есть и будет. Здесь правили русские князья. И никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом для всяких ницой. Не потому что Киев — это не Украина, а по тому что всякие ницой — это не Украина", – пишет Скубченко. 

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    Он также приводит ее цитаты: "Сколько рассказов и сказок написано? Всё в песок!" — опять же недоумевает Лариса. 

    "Она даже не понимает, что та её низкопробная писанина, которую она называет рассказами и сказками, просто никому не интересна. И не потому, что на украинском языке, а просто потому, что это – низкосортное и никому не интересное дерьмо. И это не мы все здесь "тамбов", а вы — сами знаете кто. И это не мы куда-то "дели Украину", это такие вот ницой эту Украину уничтожают своими бандеровскими истериями", – уверен Глава Жилищного союза Украины. 

    Facebook Александра Скубченко
    Комментарий Скубченко о писательнице Ларисе Ницой

    Ранее сообщалось, что во время политического ток-шоу, которое вышло на одном из украинских телеканалов, Ницой сделала ряд заявлений, вызвавших острую реакцию у ее оппонентов в студии. 

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