Скубченко: всякие ницой - это не Украина

РИА Новости Украина

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой шокирована количеством русскоговорящих людей в Киеве. Об этом она эмоционально написала на своей странице в Facebook.

Писательница посетила один из торговых центров Киева и была возмущена тем фактом, что вокруг нее все говорили исключительно на русском языке.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов. Откуда?" – написала Ницой.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook прокомментировал тираду писательницы.

"Так называемую "украинскую писательницу" Ницой возмутил русский Киев. "Откуда взялись все эти люди?"- негодует она, называя всех этих людей "тамбовом". Лариса, Киев — мать городов русских. Это — русский город. Был, есть и будет. Здесь правили русские князья. И никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом для всяких ницой. Не потому что Киев — это не Украина, а по тому что всякие ницой — это не Украина", – пишет Скубченко.

Читайте также: Родной язык в Украине: подавляющий украинский

Он также приводит ее цитаты: "Сколько рассказов и сказок написано? Всё в песок!" — опять же недоумевает Лариса.

"Она даже не понимает, что та её низкопробная писанина, которую она называет рассказами и сказками, просто никому не интересна. И не потому, что на украинском языке, а просто потому, что это – низкосортное и никому не интересное дерьмо. И это не мы все здесь "тамбов", а вы — сами знаете кто. И это не мы куда-то "дели Украину", это такие вот ницой эту Украину уничтожают своими бандеровскими истериями", – уверен Глава Жилищного союза Украины.

Facebook Александра Скубченко Комментарий Скубченко о писательнице Ларисе Ницой

Ранее сообщалось, что во время политического ток-шоу, которое вышло на одном из украинских телеканалов, Ницой сделала ряд заявлений, вызвавших острую реакцию у ее оппонентов в студии.