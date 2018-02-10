наверх
10.02.201804:12
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин: одного года для утверждения украинского языка недостаточно

    (обновлено: )12511
    Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год Годом утверждения государственного языка. По мнению главы МИД, одного года не хватит.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Утверждение украинского языка требует больше одного года и должно стать национальным проектом, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя соответствующую инициативу трех экс-президентов Украины.

    Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт
    flickr.com
    Венецианская комиссия признала русский язык угнетаемым в Украине

    Накануне Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год Годом утверждения государственного языка.

    Читайте также: В Украине насилие происходит лишь над украиноязычными — Андрухович

    "Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которые в один год не укладывается. Год можно посвятить истории — здесь у нас есть что делать", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

    В своем письме бывшие президенты, в частности, выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.

    Читайте также — Тренд дня: Порошенко на балу. "Сложно жить в постоянной лжи"

    В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования. Согласно процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов. Также в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере