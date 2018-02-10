Климкин: одного года для утверждения украинского языка недостаточно

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Утверждение украинского языка требует больше одного года и должно стать национальным проектом, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя соответствующую инициативу трех экс-президентов Украины.

Накануне Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год Годом утверждения государственного языка.

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"Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которые в один год не укладывается. Год можно посвятить истории — здесь у нас есть что делать", — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

В своем письме бывшие президенты, в частности, выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.

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В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования. Согласно процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов. Также в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.