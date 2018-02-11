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    Замминистра устроила скандал в венгерском ресторане из-за украинского языка

    (обновлено: )908113
    Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторане на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.
    Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович
    Фото facebook.com/natalka.fedorovych

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович обвинила венгерский ресторан "Угорський дім" в отказе обслуживать ее на государственном языке.

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    Ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская.  По словам Федорович, решение официантов и администрации заведения было категорическим, что и возмутило ее как посетительницу.

    "Только что в заведении под названием "Венгерский дом мне КАТЕГОРИЧЕСКИ отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — ажминистратор. Даже замечания и БОЛЬШИЕ просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была КАТЕГОРИЧЕСКАЯ позиция  работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.

    Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

    Принтскрин со страницы Натальи Федорович в Facebook

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью, что глава МИД Украины Павел Климкин общается с ним на русском языке во время телефонных переговоров и встреч.

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