Замминистра устроила скандал в венгерском ресторане из-за украинского языка

Фото facebook.com/natalka.fedorovych

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович обвинила венгерский ресторан "Угорський дім" в отказе обслуживать ее на государственном языке.

Ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская. По словам Федорович, решение официантов и администрации заведения было категорическим, что и возмутило ее как посетительницу.

"Только что в заведении под названием "Венгерский дом мне КАТЕГОРИЧЕСКИ отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — ажминистратор. Даже замечания и БОЛЬШИЕ просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была КАТЕГОРИЧЕСКАЯ позиция работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

Принтскрин со страницы Натальи Федорович в Facebook

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью, что глава МИД Украины Павел Климкин общается с ним на русском языке во время телефонных переговоров и встреч.

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