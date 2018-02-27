Ницой, не Цой и большой привет из Тамбова

Вася Пупкин, эсквайр

Странный и даже загадочный случай произошел со мной недавно. Начали все вокруг вслух рассуждать о новом посте на Facebook некой писательницы Ницой. Ну, нормальное дело, пост как пост, слова в нем, видно даже местами, что автор — писатель, а не бомжара какой. Но не это главное.

Думал я до недавнего дня, что Ницой — это не Ницой, а не Цой, понимаете? В том смысле, что это, вот тут, — Цой, а это, вот здесь, — не Цой.

Разговоры о Ницой и ее так называемой деятельности я слышал и раньше, но думалось мне, что люди о музыке говорят на самом деле. Да, мне казалось странным, что они как-то резко перескакивают с одной темы на музыку. Но с учетом всего происходящего в стране это казалось нормальным.

— Видел — очередной скандал в сети?

— Нет, а что опять?

— Да Ницой (слышалось не Цой) снова.

— А, ну если Ницой (не Цой слышится), так конечно…

Вот так все это мне слышалось и виделось до вчерашнего дня. Это было странно, согласен. Но у Цоя действительно ведь много поклонников. Потому такое разделение на «Цой» и «не Цой» виделось мне вполне нормальным. Мол, хорошая музыка — Цой. Фамилия музыканта звучит как какой-то знак качества, понимаете? А кто-то тут же говорит, мол, не Цой (а на самом деле Ницой, говорил), и это означает, что говорят они уже о музыке неважного качества. Мол, музыка — не Цой, потому и поганая. Разобрались, надеюсь.

Потому-то я и удивился и даже глаза открылись от удивления, что музыкант Цой оказался ни при чем. Сам-то я не большой поклонник Цоя, мне-то без разницы. Главное, что о детской писательнице речь шла. Как там ее? Ницой Лариса Николаевна, подсказывает интернет. Как тут не удивиться? Думал, что музыка, а оказалось — не музыка, а человек, и даже не человек, а женщина, очевидно чья-то жена и мать. То есть вполне материальное существо.

Изучил сразу же в интернете энциклопедическую статью об этом человеке, так еще больше крыша поехала. В переносном смысле, разумеется. Обычно пишут как? Ну родился, школу окончил, в институт поступил, первые шаги в литературе, первые премии, признание читателей, первый букет от поклонников, первые детские слезы и прочий биографический сор. С Ницой все по-другому. О ней написано в энциклопедической статье, что она и шить любит, и вязать умеет, и с макраме тоже дружит серьезно. То есть понимаете, да? Незаурядный перед нами человек. А если к этому добавить, что она писательница (детская) и, как написано, "педагогиня" (украинский язык), так, извините, вообще. То есть не вообще, а ВООБЩЕ!!!

Честно говоря, много всего разного видеть приходится, особенно в будни, и слышать всякой чуши с ТВ, особенно в выходные, но слово "педагогиня"… встречать не приходилось, честно. Это в русской транскрипции, получается, "педагогша". Да, именно так. Очевидно, какая-то особая профессия. Нечто среднее между педагогом и берегиней, например. То есть той, что бережет. Или господыней, то есть — госпожой.

Тут даже руки опустились, скажу я вам. Уж лучше всю жизнь слушать музыку, которая «не Цой», чем иметь дело с чем-то средним между педагогом и берегиней (она же господыня). Но у каждого своя судьба. По всей видимости, госпожа Ницой своей судьбой довольна, раз она плюс ко всему еще и общественный деятель.

Сейчас вообще много стало людей, которые себя общественными деятелями называют. Нужно ведь какой-то авторитет заиметь для того, чтобы тебя стали замечать, слушать и местами уважать. Потому много кто в общественные деятели подался — авторитет есть, а ответственности, считай, никакой. Но мне кажется, что многие из них поторопились. Тут ведь два понятия в одном: общество и деятельность. То есть, иными словами, деятельность во благо общества. Мне всегда казалось, что общество должно как бы само на руки поднять некого деятеля, крикнуть, мол, он заслужил, он хороший, он дорожки проложил (деревья посадил, асфальт закатал), потому мы, то есть — общество, называем его своим деятелем. То есть общество само должно решить, кто его деятель, а кто нет. Сейчас на каждом углу наоборот. Написал какую ерунду на FB, позвонил родственникам, те лайкнули, и всё — ты можешь как общественный деятель в бане или магазине представляться, потому как вот оно — общество, лайкнуло, значит поддержало тебя.

На этой волне, скажу вам откровенно, всякий мусор и отстой себя общественным деятелем называет, а спросишь у человека, мол, будь ты хоть Цой, хоть не Цой, что ты сделал-то для людей, для общества? Нечего им предъявить общественности. Бывает такое сейчас, и довольно-таки часто. Каждый день практически.

Но речь не об этом. Тут госпожа Ницой, она же педагогиня, она же автор детских произведений, она же швея, вязальщица и макрамистка, она же общественный деятель, взяла и тиснула в сети пост про русскоязычный Киев, который на поверку оказался Тамбовом, и про шок, который она испытала, оказавшись среди русскоязычных граждан в столице Украины. Не пишет она, а просто кричит благим матом: Тамбов, мол, тут везде, Тамбов, ребята, ну и так далее. Вы, уверен, слышали уже об этом, может и пост педагогини читали. Сказать же писательнице хочется следующее:

— в русскоязычный Киев ее никто не звал;

— в русскоязычном Киеве ее никто не держит.

Это я госпоже Ницой как коренной киевлянин говорю, потому как считаю, что, как коренной, право такое имею. Сама она откуда? Капитановка, Новомиргородский район, Кировоградская область. То есть, в лучшем случае, райцентр.

В худшем случае — представьте себе, я или любой другой человек из Киева (Харькова, Львова, Житомира — не важно) едет в эту Капитановку, на десятый день пути наконец ее находит, спрашивает у местных, что и как в городе вообще, какая власть сегодня, и не дождавшись ответа, начинает рассказывать, кому чем заняться. Вот вы не картошку ройте, а ракету стройте. Вы не самогон гоните, а разрабатывайте новый мессенжер для FB. Вы на вьетнамском языке говорите, потому что вашему раскосому лицу оно подойдет. Вы перестаньте быть мужчиной, а вы перестаньте быть Петей — будьте Вольдемаром. То есть понимаете, да? Представляете картину? Главная задача для такого человека будет сохранить лицо от побоев, а кости от переломов. И это правильно.

Тем не менее стоит кому-то, не важно кому, приехать из Капитановки, Новомиргородский район, Кировоградская область, хотя не важно откуда, в Киев, как Киев тут же должен под него подстроиться. Так получается? Не иначе что так. А почему? Только потому, что это окажется некто Ницой, она же автор книг для детей, она же общественный деятель, она же вяжет, же шьет, же макраме умеет тоже. Поздравляем вас, как говорится, но мы, киевляне, тут каким боком?

К слову, живу я в Киеве не полных 48 лет. За все это время понял я про Киев одну штуку. Одну, не две. Если ты в городе слышишь украинскую речь — приезжий перед тобой. И так было всегда. Суржик — точно приезжие и понятно даже откуда.

Да, согласен, последних лет пять многое поменялось и украинскую речь в Киеве можно услышать много чаще. А как по-другому? Государственный язык все-таки. Но есть еще социум, происхождение и традиции, извиняюсь. Каждый говорит на том языке, на которым он привык говорить, и в Киеве так сложилось, что считается хамством и жлобством подходить к кому-то и говорить, мол, ты не так говоришь, давай теперь говори так, как я тебе говорю говорить. На это так скажу: если вам такое говорят, это не киевлянин, а приезжий, лимита, понаехавшие. В Киеве пролетарии очень быстро становились настоящими интеллигентными людьми, переставали материться и пить водку в метро, но они оставались при этом пролетариями.

Что же до госпожи Ницой, так помимо всего прочего, что о ее деятельности расписано, очевидного ей самой, хочется обратить внимание госпожи-писательницы на общество, чьим деятелем она себя считает. Например, бездомные — разве не общество? Многие по-украински из них говорят. Но где госпожа Ницой, которая покормит их бесплатным обедом и даст гривну до следующей подачки? Или дети в сиротских домах, от которых отказались родители. Если определять качество человека по знанию украинского языка и способности говорить на нем, то в этих сиротских домах много качественных людей. Почему же госпоже Ницой не оставить в стороне свою брезгливость и не встретиться с этими детьми, книги свои подарить, как профессиональной педагогине не провести с ними урок фантазии, мечты? Можно и провести, но, скорее, нет. И знаете, почему? А кто за это заплатит? Ведь, если судить по персональному сайту писательницы Ницой, у нее все на продажу, и за бесплатно этот общественный деятель палец об палец… хоть умирай перед ней от холода, хоть плачь от холода.

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Одним словом, понятно, что хотелось сказать.

Последнее, не самое важное: если бы таких ницоев или не цоев у нас было меньше, то всякие благоразумные авторы, которым есть что сказать, которые вначале пишут, а уже потом обсуждают гонорар, так вот они бы тогда не сидели бы и не пыхтели бы над вопросом, под каким псевдонимом сегодня работать, потому как мнение есть мнение. Оно или понятно, или нет. Оно или поддерживается, или спорят с ним. Оно или нужно, или проходят мимо него. А главное, никому не важно, на каком языке оно написано. Ты меня понял ведь? Ну, будь здоров.

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