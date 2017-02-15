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    Аналитика и комментарии

    Бумеранг он такой, всегда возвращается. Соцсети об ограблении Ницой

    (обновлено: )9330
    Скандально известную украинскую детскую писательницу и общественную активистку Ларису Ницой обокрали. Да, да – это та самая Ницой, которая бросила сдачу в кассира за обслуживание на русском… Что пишут по поводу ограбления украинцы в соцсетях?
    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    У скандальной украинской детской писательницы Ларисы Ницой, прославившейся тем, что бросила мелочь в лицо кассиру супермаркета за обслуживание на русском языке, обокрали квартиру. Об этом написала на своей странице в Facebook сама Лариса.

    Однако дождь из монет – это далеко не первый скандал Ницой. Ранее фамилия детской писательницы фигурировала в шумном языковом скандале из-за рисунков на стене и надписей на русском в Охматдете.

    Ограбление – преступление серьезное. Однако в украинском сегменте соцсетей писательницу не особо то и жалеют: "Так вот — есть Боженька на небе! И после того как он забирает разум, потом еще приходит по трем чемоданами". "До её швыряния мелочью в кассира, не имел ни малейшего понятия, кто это такая. Теперь знаю, что Лариса Ницой — нео-Фарион", – пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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