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    В Киеве парень ограбил отделение почты

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    (обновлено: )14
    Как отмечается в сообщении, полиция разыскивает молодого человека по таким приметам: возраст около 18 лет, рост 180 см, худощавый, одет в черную дутую куртку, черные перчатки, зеленый шарф.
    Место происшествия. Архивное фото
    @volynpost

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице алма-атинской, что в Днепровском районе, юноша 18 лет ограбил со стрельбой почтовое отделение. По информации Espreso.TV он зашел в отделение почты, однако его лицо не было четко видно, поскольку перед этим он замотался в шарф.

    Появилось видео вооруженного ограбления магазина в центре Киева
    Kyiv Operativ/youtube
    Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

    Впоследствии молодой человек 3-4 раза выстрелил в потолок и, пригрозив оператору, забрал деньги. Затем юноша скрылся в направлении лесополосы.

    Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа.

    Полиция разыскивает молодого человека по таким приметам: возраст около 18 лет, рост 180 см, худощавый, одет в черную дутую куртку, черные перчатки, зеленый шарф.

    Кроме того, устанавливается сумма похищенного.

    Напомним, ранее в Киеве произошло вооруженное ограбление магазина.

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