В Киеве парень ограбил отделение почты

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице алма-атинской, что в Днепровском районе, юноша 18 лет ограбил со стрельбой почтовое отделение. По информации Espreso.TV он зашел в отделение почты, однако его лицо не было четко видно, поскольку перед этим он замотался в шарф.

Впоследствии молодой человек 3-4 раза выстрелил в потолок и, пригрозив оператору, забрал деньги. Затем юноша скрылся в направлении лесополосы.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция разыскивает молодого человека по таким приметам: возраст около 18 лет, рост 180 см, худощавый, одет в черную дутую куртку, черные перчатки, зеленый шарф.

Кроме того, устанавливается сумма похищенного.

Напомним, ранее в Киеве произошло вооруженное ограбление магазина.