В Сумах в одном из магазинов взорвали и ограбили банкомат

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Сумах неизвестные злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него кассеты с наличными, сообщает сектор коммуникации ГУ НП Украины в Сумской области.

Происшествие произошло в среду, 4 января, в одном из магазинов по улице Харьковской, 4.

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Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители считают, что повреждения банкомату причинил взрыв газа, который злоумышленники, вероятно, запустили в корпус аппарата. Рассматриваются также и другие версии случившегося.

ГУ НП Украины в Сумской области Взрыв банкомата в Сумах

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее полиция сообщила, что взрыв в многоэтажном доме в Сумах, в результате которого погиб один человек и еще двое получили ранения, устроил пенсионер, который умышленно открыл вентили газовой плиты и зажег сигарету.