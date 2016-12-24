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В США "Санта-Клаус" ограбил банк - СМИ

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Мужчина вошел в банк в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса, и стал раздавать конфеты людям. После этого он подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.
Полиция США
REUTERS Carlo Allegr

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В городе Мемфис (штат Теннесси, США) мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил банк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Санта Клаус
RIA News К. Кокошкин | Перейти в фотобанк
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Инцидент произошел в среду в одном из отделений банка City Employee Credit Union. Мужчина вошел в банк в красной кофте и в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса. Он стал раздавать конфеты людям, а затем подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.

Получив наличные, злоумышленник вышел из банка и скрылся. При этом телеканал не сообщает, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Также не уточняется, сколько денег он украл.

Согласно фрагменту записи с камер видеонаблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец, вышел из банка с небольшим пакетом. Полиция ведет поиск преступника, пока по этому делу никто не арестован.

Ранее сообщалось, что депутата областного совета Николаевской области фракции "БПП "Солидарность" Федора Барну жестоко избили трое неизвестных в масках "санта клаусов".

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