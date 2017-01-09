Игрока "Ливерпуля" Фирмино ограбили на 70 тысяч фунтов

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Бразильский футболист английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино подвергся ограблению, сообщает Р-Спорт.

По данным The Sun, злоумышленники проникли в дом к спортсмену и вынесли из него драгоценностей, часов и вещей на 70 тыс фунтов стерлингов.

На данный момент футболист с семьей переехал в гостиницу. Отмечается также, что Фирмино шокирован инцидентом.

Согласно информации СМИ, вероятно, что за домом игрока "Ливерпуля" следили и ранее, а ограбление произошло, когда Фирмино уехал.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб "Ливерпуль" согласился отдать полузащитника Лукаса Лейву в аренду в миланский "Интер".