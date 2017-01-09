Спорт
RSS

Игрока "Ливерпуля" Фирмино ограбили на 70 тысяч фунтов

(обновлено: )1
Роберто Фирмино
Из открытых источников

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Бразильский футболист английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино подвергся ограблению, сообщает Р-Спорт.

Топ-100 голов 2016 года. Видео
Канал на Youtube WeSpeakFootball
Футбол. Топ-100 лучших голов прошлого года

По данным The Sun, злоумышленники проникли в дом к спортсмену и вынесли из него драгоценностей, часов и вещей на 70 тыс фунтов стерлингов.

На данный момент футболист с семьей переехал в гостиницу. Отмечается также, что Фирмино шокирован инцидентом.

Согласно информации СМИ, вероятно, что за домом игрока "Ливерпуля" следили и ранее, а ограбление произошло, когда Фирмино уехал.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб "Ливерпуль" согласился отдать полузащитника Лукаса Лейву в аренду в миланский "Интер".

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Врач скорой помощи. Архивное фото
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба Пашинского и записи Портнова