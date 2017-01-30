В Киеве ограбили народную артистку Шелепницкую

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный совершил нападение на оперную певицу, народную артистку Украины Наталью Шелепницкую в Киеве: мужчина выбил стекло в автомобиле, в котором находилась артистка, и забрал сумку.

Нападение было совершено в пятницу, 27 января, недалеко от Осокорков.

Как сообщила Шелепницая в комментарии ТСН.ua, сначала ей пробили колесо возле торгового центра "Аркадия", в связи с чем она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, и в этот момент на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.

tsn.ua На месте нападения на народную артистку Наталью Шелепницкую в Киеве

"На меня было совершено преступное нападение. Сначала подрезали колесо на стоянке возле торгового центра" Аркадия" на Осокорках. Когда я села в машину, поняла, что с автомобилем что-то не то. На панели загорелся сигнал, но я еще могла ехать. Доехав до заправки WOG, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит", — сообщила певица.

По ее словам, преступник был в черном, лицо напавшего она не видела. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия.

В сумке пострадавшей находились деньги, документы и ключи от квартиры.

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