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    Киев

    В Киеве ограбили народную артистку Шелепницкую

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (360)

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    Наталья Шелепницкая не пострадала. По ее словам, сначала неизвестный пробил ей колесо в автомобиле, а когда она остановилась на обочине, выбил стекло и забрал сумку с документами, ключами и деньгами.
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    На месте нападения на народную артистку Наталью Шелепницкую в Киеве
    tsn.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный совершил нападение на оперную певицу, народную артистку Украины Наталью Шелепницкую в Киеве: мужчина выбил стекло в автомобиле, в котором находилась артистка, и забрал сумку.

    Нападение было совершено в пятницу, 27 января, недалеко от Осокорков.

    Как сообщила Шелепницая в комментарии ТСН.ua, сначала ей пробили колесо возле торгового центра "Аркадия", в связи с чем она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, и в этот момент на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.

    tsn.ua
    На месте нападения на народную артистку Наталью Шелепницкую в Киеве

    "На меня было совершено преступное нападение. Сначала подрезали колесо на стоянке возле торгового центра" Аркадия" на Осокорках. Когда я села в машину, поняла, что с автомобилем что-то не то. На панели загорелся сигнал, но я еще могла ехать. Доехав до заправки WOG, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит", — сообщила певица.

    По ее словам, преступник был в черном, лицо напавшего она не видела. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. 

    В сумке пострадавшей находились деньги, документы и ключи от квартиры.

    Ранее в поселке Мелиоративное Днепропетровской области произошло нападение на депутата Новомосковского районного совета от ВО "Батькивщина" Анастасию Копосову.

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