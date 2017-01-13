В Днепропетровской области напали на депутата

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Нападение на депутата Новомосковского районного совета от ВО "Батькивщина" Анастасию Копосову произошло в поселке Мелиоративное Днепропетровской области, сообщает пресс-служба партии.
"Как рассказал один из очевидцев, трое молодых людей набросились на 62-летнюю женщину, когда она вышла в магазин, и стали наносить многочисленные удары по ногам прутьями арматуры. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Прохожие вызвали машину скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Новомосковскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
Сейчас женщине оказана первая медицинская помощь.
По словам главного врача центральной районной больницы Вадима Михайлюты, у Анастасии Копосовой травмы нижних конечностей, в частности перелом одной из них.
Как отметил начальник Новомосковского райотдела милиции Виктора Рыбак, им уже известен номер автомобиля нападавших.
Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.
В партии заявили, что нападение связано с депутатской деятельностью Копосовой.
Ранее сообщалось о стрельбе народного депутата фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.