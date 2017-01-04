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Высокий уровень коррупции в Украине питает криминогенную среду – эксперт

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В эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что снижение объема наличных расчетов поможет бороться с преступностью.
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинцы больше не смогут позволить себе купить много вещей за наличные. Причина в том, что с сегодняшнего дня Нацбанк снизил предельную сумму расчетов наличными для физических лиц из ста пятидесяти до пятидесяти тысяч гривен в день. За наличные теперь нельзя купить: пианино, некоторые шубы, некоторые ноутбуки и компьютеры а также автомобиль или дорогую путевку.

Экономика. Архивное фото
Picture Press/EAST NEWS
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Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал на какие процессы в стране это может повлиять.

"Специфика Украины такова, что высокий уровень тени, высокий уровень коррупции питают параллельно криминогенную среду. И если вы вспомните, например, период вступления Болгарии и Румынии в ЕС, у них были аналогичные проблемы: коррупция, теневой сектор очень высокий, и тоже правда, что это все питало организованную преступность. И это как раз основные рекомендации, которые давал им ЕС в тот момент времени: пытайтесь снижать объемы наличных расчетов, чтобы бороться с организованной преступностью. Организованная преступность с одной стороны вынуждает вести большой наличный расчет, с другой стороны она и питается этим кэшем", — отметил Олег Устенко.

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