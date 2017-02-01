Лариса Ницой: ни один законопроект о госязыке на снимает напряжения в обществе

РИА Новости Украина

Прочитала три законопроекта о языке. 5670 – Василенко, 5669 – Головко, 5556 – Лесюка. Выбирала, какой лучше. Я не юрист, следовательно, примерила ситуацию на себя как потребитель услуг. Искала, решает ли закон мой наболевший вопрос украинки, которую в Украине не хотят обслуживать на украинском языке. Мне надоело просить в магазинах, надоело требовать в транспорте или в других местах: "Обслужите меня на украинском, пожалуйста". Я хочу, чтобы украинский в Украине был "по умолчанию", как в компьютере. Дискриминирую ли я этим русскоязычных? Нет. Потому что они пусть себе разговаривают на своем языке. Мы не собираемся заставлять их разговаривать на украинском. Мне до них дела нет. Но я, украинка, хочу услуги в Украине получать на украинском. Точка.

Свою точку зрения о всех трех законах на "Радио Свобода" высказала Лариса Ницой, украинская писательница, педагог, общественный деятель, член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при Министерстве культуры, пишет Zik.ua.

Итак, три законопроекта. Два из них написаны по одному принципу, третий – по другому. В двух законопроектах 5669-Лесюка, и 5556-Головко говорится о государственном языке и о языке меньшинств в одном законе. В законопроекте Василенко речь идет только о государственном языке, а о языках меньшинств пишется отдельный закон.

Должен отметить, что в прошлом году при Министерстве культуры был создан Координационный Совет по применению украинского языка во всех сферах жизни. Я тоже вхожу в этот Совет. Начиная с первых заседаний, я трясла всех членов: "Давайте что-то делать, давайте писать новый закон, потому что уже сил нет".

И Совет особо убеждать и не надо было, потому что собрались там патриоты, общественные деятели, ученые и все разделяли мое мнение. Так вот мне сообщили, что есть Оксана Сыроед, которая "дарит" нам свой закон, как основу, а мы можем его доделать-переделать, пригласив юристов во главе с выдающимся украинским деятелем, доктором юридических наук, профессором, представителем Украины в ООН по правам человека, автором Декларации о независимости, Владимиром Василенко. Пригласили.

Именно Василенко, ссылаясь на опыт многих стран, предложил применить принцип двух отдельных законов для государственного языка и языков меньшинств. Этот принцип вынесли на обсуждение общественного Совета и большинством голосов утвердили. Закипела работа.

Если мне говорят, что это политики снова что-то намутили, что-то скрывают, что-то готовят, и это их инициатива, тогда я скажу так – закон 5670 – это тот закон, который писался по требованию активистов и учитывалось мнение общественных деятелей. Это инициатива общественности. Когда законопроект был написан, оказалось, что есть еще два. Все три были поданы в Верховную Раду. Мне интересно стало, какой из них лучший, поэтому я начала "примерку".

В законопроекте 5556-Лесюка в начале в 5-й статье говорится, что нельзя дискриминировать государственный язык и нельзя дискриминировать язык меньшинств. Правильно говорится. Потом дошла до статьи 24 об обслуживании. В ней говорится, что язык обслуживания – государственный. И тут же, п.3, в городах селах, где живут меньшинства, возможно обслуживание на языке меньшинства.

У меня сразу возникает вопрос, как это регулируется? Я, украиноязычная, приезжаю в деревню, где живет меньшинство и меня обслуживают на языке меньшинства, а я хочу на государственном, так как это доказать? По этой статье – никак. Если я сошлюсь продавцу на другую, 5-ю статью, и скажу, что нельзя дискриминировать государственный язык, то и продавец сошлется на 5-ю статью и скажет, что нельзя дискриминировать язык меньшинства. Начнется тот самый конфликт, который мы имеем на сегодняшний день, и данный законопроект наш спор не решает.

Фишка этого законопроекта – трендовая тема крымскотатарского языка, который вынесен отдельно, что является, по моему мнению, не очень корректным в отношении других меньшинств.

Справедливости ради, следует заметить, что мне понравилась в этом законопроекте статья 16 о языке образования. В ней речь идет об образовании на государственном языке и «изучении» языка меньшинств, а не "обучению" на языке меньшинства, что является огромной разницей. Слово "обучение" на языке меньшинств несет в себе угрозу и большой вред для всей Украины. В школах с обучением на языке меньшинства не знают украинского языка и этому есть подтверждающие официальные данные Министерства образования: 68% выпускников школ с обучением на языке меньшинства не владеют украинским языком, что ведет за собой неприспособленность в обществе и конфликты.

Итак, со статьей о языке образования в законопроекте 5556-Лесюка большой плюс, но с другими статьями, которые не решают конфликтов между русскоязычными и украиноязычными – минус.

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Следующий законопроект 5669-Головко, мягко говоря, меня удивил. В сфере обслуживания (ст. 30, 31), в медицине я должна обращаться к врачу или юристу на том языке, который понимает врач или юрист. Врач, который не владеет государственным языком, должен обеспечить переводчика.

Сразу же примерьте ситуацию на себя. Приходите Вы к врачу, а врач говорит, что переводчик не предусмотрен в больнице штатным расписанием, следовательно, или, украинцы, приходите в другой раз, или учите язык врача. Такая ситуация категорически не подходит, такой закон не решает, а усугубляет уже существующее напряжение в обществе, поэтому ставлю тоже минус.

Но справедливости ради, в этом законопроекте меня также порадовала статья 21 о языке образования. В этой статье язык обучения – государственный и присутствует «изучение» языка меньшинств, а не "обучение" на языке меньшинств, потому что, напомню, школы с обучением на языке меньшинств не дают необходимых знаний по изучению украинского языка и эти выпускники – постоянный источник конфликтов и напряжения в Украине, к тому же в других странах школ с обучением на языке меньшинств за государственный счет нет.

Ну и наконец, законопроект 5670 – Василенко, инициированный общественными активистами и поддержанный депутатами. Язык обслуживания – государственный, но по просьбе клиента (ст. 26) обслуживание может происходить на другом языке. Прекрасно. Такая постановка вопроса меня очень удовлетворяет. Это то, чего я и хотела. Меня обслужат на украинском, а если русскоязычные хотят на русском, то этим законом предусмотрены их права и нет дискриминации.

То есть, этот закон в сфере обслуживания решает конфликт еще в зародыше и не нарушает прав русскоязычных. Почему же тогда они кричат? Почему этот закон так гнобят? Причина только одна – русскоязычные не представляют, как это продавец со своим "великим и могучим языком" опустится до уровня украинца. Статус "государственный" для них – пустой звук. Русскоязычные не признают, что в Украине именно украинский язык – язык межнационального общения. То, что этот продавец может дома, в парке, на улице и в кафе разговаривать на своем языке – их не интересует. Им главное не разговаривать с нами на государственном языке, не учить его. Только в этом причина. Потому законопроект оснований для криков не дает.

Напомню, что в законопроекте 5670-Василенко учтен опыт стран, которые уже прошли наш путь, и использованы нормы и стандарты европейских законов. Там эти нормы не являются дискриминационными, то и у нас они не дискриминационные. Более того, часть украинских патриотов наоборот считает этот закон слишком толерантным к меньшинствам.

Я тоже увидела в этом законе маленькую ложку дегтя, которая может принести огромный вред всей стране. Это упоминавшаяся в предыдущих законопроектах статьи о языке образования. В отличие от предыдущих законопроектов, к большому сожалению, в законопроекте 5670 (кроме образования на государственном языке) речь идет об "обучении" на языке меньшинств, а должно быть слово "изучение". Если внести правку и заменить в этом законе одно слово – считаю его идеальным законом, который защищает права украиноязычных и не нарушает прав других меньшинств, и русскоязычных.

Однако, опасаюсь, что депутаты, поделившись в Верховной Раде на группы, поддерживая каждый свой проект, не дадут 226 голосов ни одному законопроекту и провалят голосование.

"Ну и ничего страшного, – скажет кто-то, – эти законы сегодня не ко времени!". Очень актуально! В обществе растет напряжение на языковой почве. Увеличивается количество конфликтных ситуаций в сфере обслуживания из-за отказа персонала предоставлять услуги на украинском языке, которые заканчиваются драками и вызовами полиции. Если не урегулировать этот пожар в зародыше, пока искрит, можно получить большое пламя.