У писательницы Ницой ограбили квартиру в Киеве: вынесли чемоданы и проектор

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. У украинской детской писательницы Ларисы Ницой ограбили квартиру в столице. Об этом литератор сообщила на своей странице в Facebook.

"Вынесли три чемодана новеньких, (мы с семьей путешествуем, у каждого по чемодану), вынесли, проектор, с которым я ездила по селам, по сельским школам и библиотекам к детям со встречами", — написала Ницой.

Она отметила, что украденные вещи вынести из квартиры незамеченными было проблематично, а консьержка не видела людей с таким багажом. По предположению Ницой, вещи на момент приезда полиции находились в доме, однако правоохранители на это не отреагировали.

Ницой также сообщила, что месяц назад у ее дочери украли iPhone, который так и не был найден. Также писательница отметила, что разочарована работой полиции.

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