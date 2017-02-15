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    У писательницы Ницой ограбили квартиру в Киеве: вынесли чемоданы и проектор

    (обновлено: )18360
    Писательница отметила, что украденные вещи вынести из квартиры незамеченными было проблематично, а консьержка не видела людей с таким багажом. По предположению Ницой, вещи на момент приезда полиции находились в доме.
    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. У украинской детской писательницы Ларисы Ницой ограбили квартиру в столице. Об этом литератор сообщила на своей странице в Facebook.

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    Kyiv Operativ/youtube
    Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

    "Вынесли три чемодана новеньких, (мы с семьей путешествуем, у каждого по чемодану), вынесли, проектор, с которым я ездила по селам, по сельским школам и библиотекам к детям со встречами", — написала Ницой.

    Она отметила, что украденные вещи вынести из квартиры незамеченными было проблематично, а консьержка не видела людей с таким багажом. По предположению Ницой, вещи на момент приезда полиции находились в доме, однако правоохранители на это не отреагировали.

    Ницой также сообщила, что месяц назад у ее дочери украли iPhone, который так и не был найден. Также писательница отметила, что разочарована работой полиции.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева у мужчины отобрали 7 млн грн.

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