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    Медстуденты и Супрун. Протесты могут закончиться Майданом - Мусий

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (21)

    (обновлено: )63090
    По словам экс-министра здавоохранения Олега Мусия, Кабинету министров выгодно продолжать держать в Минздраве Ульяну Супрун, которая совершенно ничего не понимает в этой системе.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Судьба и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун повисла на волоске. Протесты студентов мединститута могут стать последней каплей недовольства ее деятельностью.

    Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения. В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза.

    По мнению экс-министра здравоохранения, нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Мусия, вопрос увольнения Супрун не то, что созрел, но уже даже перезрел.

    "Если нынешняя власть, президент и премьер-министр, хочет получить нулевые рейтинги, то Супрун им в этом поможет. Как человек, который занимается организацией управления здравоохранения могу сказать, что Супрун — некомпетентный человек, который участвует в процессе вымирания украинцев", — считает политик.

    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Студенты-медики против Супрун: суть конфликта и расстановка сил

    По словам Мусия, Кабинету министров выгодно держать в Минздраве человека, который совершенно ничего не понимает в этой системе.

    "Ведь под видом реформ можно проводить сокращение всего, что угодно. Сокращение социальных расходов — требование МВФ. Любой трезвомыслящий человек украинского происхождения, который заботится о нации, понимает, что уничтожение людей — смертный грех. У Супрун нет ничего святого", — считает нардеп.

    По словам политика, деятельность нынешнего руководства Министерства здравоохранения "крышуют" международные корпорации.

    "Грантоеды" проводят свои махинации на костях детей — это верх цинизма. Такие люди не только не имеют понятия о морали, но и попадают под статьи уголовного кодекса. В цивилизованной стране они давно бы сидели в тюрьме за уничтожение собственного народа. Это ни что иное как "заказуха" транснациональных и страховых компаний, которые хотят захватить украинский медицинский рынок. Свой интерес имеют и фармацевты, которые нацелены на уничтожение отечественной фармацевтической отрасли. Супрун — лоббист всех этих корпораций и компаний", — заявил Мусий.

    По его словам, протест студентов мединститута вполне может превратиться в очередной Майдан.

    "Власть, которая пришла на крови, забыла, что Революция достоинства началась как раз со студентов. Неадекватные оценки их действий могут стать катализатором серьезного противостояния в Украине", — резюмировал политик.

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