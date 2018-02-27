Медстуденты и Супрун. Протесты могут закончиться Майданом - Мусий

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Судьба и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун повисла на волоске. Протесты студентов мединститута могут стать последней каплей недовольства ее деятельностью.

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения. В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза.

По мнению экс-министра здравоохранения, нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Мусия, вопрос увольнения Супрун не то, что созрел, но уже даже перезрел.

"Если нынешняя власть, президент и премьер-министр, хочет получить нулевые рейтинги, то Супрун им в этом поможет. Как человек, который занимается организацией управления здравоохранения могу сказать, что Супрун — некомпетентный человек, который участвует в процессе вымирания украинцев", — считает политик.

По словам Мусия, Кабинету министров выгодно держать в Минздраве человека, который совершенно ничего не понимает в этой системе.

"Ведь под видом реформ можно проводить сокращение всего, что угодно. Сокращение социальных расходов — требование МВФ. Любой трезвомыслящий человек украинского происхождения, который заботится о нации, понимает, что уничтожение людей — смертный грех. У Супрун нет ничего святого", — считает нардеп.

По словам политика, деятельность нынешнего руководства Министерства здравоохранения "крышуют" международные корпорации.

"Грантоеды" проводят свои махинации на костях детей — это верх цинизма. Такие люди не только не имеют понятия о морали, но и попадают под статьи уголовного кодекса. В цивилизованной стране они давно бы сидели в тюрьме за уничтожение собственного народа. Это ни что иное как "заказуха" транснациональных и страховых компаний, которые хотят захватить украинский медицинский рынок. Свой интерес имеют и фармацевты, которые нацелены на уничтожение отечественной фармацевтической отрасли. Супрун — лоббист всех этих корпораций и компаний", — заявил Мусий.

По его словам, протест студентов мединститута вполне может превратиться в очередной Майдан.

"Власть, которая пришла на крови, забыла, что Революция достоинства началась как раз со студентов. Неадекватные оценки их действий могут стать катализатором серьезного противостояния в Украине", — резюмировал политик.

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