наверх
26.02.201822:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Фото дня. Бунт студентов-медиков в Киеве

    Тема:

    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (15)

    (обновлено: )52930
    Сложная ситуация сложилась в главном медицинском вузе страны - Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сложная ситуация сложилась в главном медицинском вузе страны — Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца.

    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Студенты-медики против Супрун: суть конфликта и расстановка сил

    Студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения, которое "вмешивается в деятельность университета".

    В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза и назначать исполняющего обязанности. В ответ глава Минздрава назвала действия студентов и преподавателей "саботажем".

    Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. 

    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?