Студенты-медики против Супрун: суть конфликта и расстановка сил

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку. Двери главного корпуса НМУ в Киеве в понедельник закрыты на цепь. На здании вывешено объявление о забастовке. На фасаде здания ректората развешены плакаты с лозунгами "НМУ против произвола", "Забастовка НМУ против произвола Супрун", "Кабмин, уволь Супрун".

Забастовка объявлена “в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ им. Богомольца".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Забастовка студентов-медиков в Киеве

Бастующие подчеркивают, что руководство Минздрава (а именно первый заместитель Ульяны Супрун — Александр Линчевский) систематически в течение 2017 — 2018, в нарушение требований закона и превышая свои полномочия, злоупотребляя властью, направлял письменные указания университету нарушать закон под угрозой расправы увольнением.

Как заявляют в стачкоме, вместо немедленного прекращения произвола своих заместителей исполняющая обязанности министра здравоохранения продолжает бездействовать, прикрывая их незаконные деяния. Кроме того, по заявлению бастующих, Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу незаконно отобрав право банковской подписи у руководства ВУЗа, о чем 23 февраля 2018 Министерство сообщило на своем сайте.

Суть конфликта

19 февраля ректор киевского медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова заявила СМИ, что проведение лицензированного экзамена “Крок 1. Стоматология” для студентов третьего курса находится под угрозой срыва. По словам Амосовой, медуниверситет не получил разрешения на проведение экзамена, который должен был состояться 20 февраля.

Амосова подчеркнула, что Центр тестирования при Минздраве имеет исключительные полномочия по проведению лицензированных интегрированных экзаменов и медуниверситет предложил Центру предоставить эти услуги в рамках, предусмотренных законодательством, для конкретного экзамена, стоимость которого не предусматривает проведение тендера.

"Ранее мы вносили в проект бюджета нашего вуза необходимую сумму оплаты этих услуг. Однако полученный из Минздрава финальный финансовый документ эту графу не предусматривал", — отметила она.

Амосова подчеркнула, что для того, чтобы экзамен прошел вовремя она сама и проректоры медуниверситета решили перечислить предусмотренную сумму в размере 104 202 грн на счет Центра тестирования при Минздраве. На своей странице в Facebook она опубликовала фото квитанций, свидетельствующих о зачислении этих средств на счет Центра тестирования при Минздраве.

Но 20 февраля экзамен не состоялся. Как заявили в Минздраве, причиной этого стало отсутствие договора между вузом и Центром тестирования. И в тот же день Министерство здравоохранения отстранило от обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову и назначило исполняющим обязанности Михаила Захараша. Официальная причина такого решения — срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

Амосова в свою очередь заявляет, что никаких нарушений не было, и ее отстранение — личная месть замминистра здравоохранения Александра Линчевского. И. о. ректора, Михаила Захараша, в вузе отказывались пускать на рабочее место.

А в ночь на понедельник на странице университета в Facebook появилось сообщение о том, что с 26 февраля студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.

Забастовка объявлена стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческий профком и студенческий актив. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А. А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Требования

Инициаторы забастовки обратились к руководству Украины с определенными требованиями. Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра — "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.

РИА Новости Украина Евгений Кготенко Забастовка студентов-медиков в Киеве

Кроме того, участники акции протеста обратились к Офису Совета Европы в Украине, Представительству Европейского Союза в Украине, дипломатическому корпусу иностранных государств в Украине внимательно следить за событиями вокруг нарушения демократических прав и свобод студентов и работников независимого, самоуправляющегося ВУЗа и принять все меры, в пределах компетенции, чтобы предотвратить разорение верховенства права и прав человека в Украине.

Реакция Минздрава

В Минздраве призвали студентов и трудовой коллектив университета не поддаваться на провокации руководства вуза и не срывать учебный процесс. Кроме того в министерстве настаивают, что заявления о том, что из-за позиции Минздрава студенты не могут получить стипендии, — откровенная ложь. Ведь бухгалтерия университета самостоятельно переводит стипендии и зарплаты с казначейских счетов и осуществляет их выплату студентам и сотрудникам.

"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов", — подчеркивают в Минздраве.

По мнению и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, "это не забастовка студентов и преподавателей — это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ".

"Прошу не путать два кардинально разные явления — самоорганизованное студенческое движение и спущенную сверху инициативу срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", — написала Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Файсбук.

По ее словам, проблема не в комиссии Министерства здравоохранения, которая должна была осуществить элементарную проверку документации, а в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий руководством НМУ.

Штрейкбрехеры

Часть студентов, которые не согласны с бессрочной забастовкой, утверждают, что акция объявлена без учета мнения студентов и преподавателей.

"Мы хотим выразить свое мнение по поводу забастовки, которая происходит и которая, по существу, является саботажем учебного процесса, потому что большинство студентов пришли сегодня на пары и увидели закрытые корпуса с цепями. Собственно, забастовка была объявлена без учета мнения коллектива — как студенческого, так и преподавателей. Мы с этим не соглашаемся", — заявила студентка 6-го курса НМУ им. Богомольца Оксана Михайлюк на брифинге в Киеве.

Студенты подчеркнули, что их тревожит то, что лозунги, под которыми проводится забастовка, на данный момент не соответствуют причине, с которой начались протесты. По их мнению, эта забастовка незаконная, ведь, во-первых, никто не может вынуждать никого к забастовке, а в этом случае студентов поставили перед фактом. Кроме того, забастовка должна была бы быть объявлена за 7 дней, а не накануне. Во-вторых — студенты не понимают, когда возобновится учебный процесс и каким образом будут наверстываться пропущенные занятия.

Несмотря на то, что студенты-штрейкбрехеры слово в слово повторили определение, данное этой забастовке Ульяной Супрун, они категорически открестились от того, что лоббируют интересы Минздрава. И уверяли присутствующих журналистов, что их пресс-конференция организована ими самостоятельно по собственной инициативе, вот только анонсировала их мероприятие именно пресс-служба Минздрава.

Конфликт интересов

Срыв проведения тестов для студентов-стоматологов — это только видимая часть айсберга тугого клубка конфликтов интересов вокруг ведущего медвуза страны.

Стоит напомнить, что происходило в столичном медуниверситете ровно четыре года назад. Сразу же после победы "революции достоинства" студенты пикетировали здание НМУ с требованием отставки тогдашнего ректора Виталия Москаленко. Сначала было два основных требования: уволить ректора и провести комплексную проверку. А через пару дней в этой листовке появился еще один пункт — назначить и.о. ректора Виктора Досенко, который был лидером движения за отставку. На тот момент основным местом работы Досенко был Институт физиологии НАНУ, а в медуниверситете у него было полставки профессора кафедры патофизиологии. Но надежды Досенко быть назначенным и.о. ректора не оправдались — Минздрав не поддержал его кандидатуру, поскольку на то не было правовых оснований: в НМУ Досенко был совместителем и не имел опыта административной работы.

Временно исполнять обязанности ректора назначили Екатерину Амосову, которая, как известно, волотнером Майдана не была. В дальнейшем Амосову поддержал коллектив ВУЗа, и ее выбрали ректором НМУ.

"Досенко устроил "революцию" в НМУ, опираясь на студенческий актив участников Майдана. В этот актив входила и медицинская служба Майдана, к которой имел отношение и Александр Линчевский, и Евгений Гончар, и другие нынешние прихвостни Минздрава, да и сама Ульяна Супрун. Впоследствии псевдо демократы и псевдо прозападники — Супрун, Линчевский, Ковтонюк, Сивак — пришли к власти в Минздраве. У Досенко, у которого, кстати, дружеские отношения с Линчевским, занять пост ректора не получилось, и осадок у революционеров остался", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Кроме того, по словам Кравченко, Александр Линчевский по совместительству работает ассистентом кафедры торакальной хирургии в Национальной академии последипломного образования им.Шупика. И здесь очевиден еще один конфликт интересов.

"Екатерина Амосова активно занимается тем, чтобы создать институт последипломного образования в структуре Национального медицинского университета. Линчевский понимает, что дни команды Супрун сочтены, и пытается где-то пригреться, и соответственно, где-то подзаработать", — поясняет Кравченко.

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Кравченко обратил внимание, что исполняющим обязанности ректора НМУ Минздрав намеренно назначил человека, с которым у Катерины Амосовой натянутые отношения, чтобы еще больше подогреть конфликт.

"Миндрав устраивает этот беспредел в пользу "постреволюционного угара", который имеет свой интерес получить пост ректора в ведущем университете страны. В этой ситуации заинтересован один человек, который мечтает занять кресло ректора НМУ, — Виктор Досенко", — считает Кравченко.

Чем кончится конфликт

Учитывая, что столичный медуниверситет — альма-матер первой леди, а Екатерина Амосова была научным руководителем её кандидатской диссертации, Марина Порошенко в курсе этой ситуации и, судя по всему, уже общалась на эту тему с премьером Гройсманом. В связи с этим можно предположить, что эту схватку Супрун со товарищи проиграет.