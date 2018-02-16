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    Минздрав взялся за формирование похоронных команд?

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    Медреформа или медицинский геноцид? (293)

    (обновлено: )80431
    К услугам "Скорой помощи" большинство людей обращаются в крайнем случае – когда им грозит реальная опасность и счет идет на часы и минуты. Непрофессиональный волонтер в таком случае способен только стать посредником между пациентом и всевышним.
    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Владимир Лепехин – для РИА Новости Украина

    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP
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    Основной смысл системы "Скорой помощи" состоит в том, чтобы мобильно и максимально квалифицированно оказать помощь больному на месте, точно диагностировать заболевание и после этого доставить пациента в ту клинику, где ему наверняка смогут помочь. Добровольцы же, работающие по принципу курьера, по определению не могут оказать квалифицированную помощь на месте, поставить больному точный диагноз и переправить пациента не в ту клинику, к которой прикреплен тот или иной волонтер (за соответствующие комиссионные), а в ту, которая как раз и нужна больному.

    Здесь как в любой мошеннической коммерческой схеме: сначала клиенту предлагают какой-то бесплатный бонус-пробник, а после того, как клиент заглатывает наживку и включается в процесс, ему предлагают убийственный ценник.

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    Кому, в принципе, нужна такая "реформа"?

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Michele Constantini
    Медреформа в действии. Как выбрать себе врача?

    Некоторые эксперты-медики полагают, что за последовательной примитивизацией медицинской отрасли Украины и некоторых других постсоветских странах стоят крупные западные медицинские концерны, перехватывающие платежеспособных пациентов.

    Так, рекламируемая Супрун как волонтерская израильская организация "United Hatzalah" на самом деле объединяет не только волонтеров, но и медиков, работающих в единой коммерческой схеме. 

    Профессионалы украинской медицины встретили идею с введением в стране импортного квазиволонтерства в штыки, полагая, что за словом "бесплатная" кроется не что иное, как очередной лохотрон. 

    По данным украинской статистики, с момента распада Советского Союза и по 2015 год число медицинских работников на Украине сократилось на 40 тысяч. А за последние два года, при новой власти, за границу уехало 66  тысяч врачей. Так вот, с учетом этого факта, возможно, Киеву не остается ничего иного, кроме как перейти в режим выживания, элементом которого, по сути, и призваны стать волонтеры.

     

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