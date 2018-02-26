В Киеве медуниверситет им. Богомольца закрыли на цепь

Фото unn.com.ua

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Двери главного корпуса Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве в понедельник закрыты на цепь. На здании вывешено объявление о начале бессрочной забастовки.

На фасаде здания ректората вуза вывешены плакаты с лозунгами "НМУ против произвола", "Забастовка НМУ против произвола Супрун", "Кабмин, уволь Супрун" и тп.

Фото unn.com.ua Плакаты на здании Национального медицинского университета им. Богомольца в день начала забастовки вуза

"Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст.2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", — говорится объявлении, висящем на стенах вуза.

Читайте также: За что Супрун должна уйти в отставку?

Напомним, ранее Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову с должности. Спустя несколько дней вуз объявил бессрочную забастовку, начиная с 26 февраля.