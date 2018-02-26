наверх
26.02.201816:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве медуниверситет им. Богомольца закрыли на цепь

    Тема:

    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (11)

    (обновлено: )518111
    О начале бессрочной забастовки в ведущем медицинском вузе страны говорит цепь и замок на здании ректората, а также плакаты, вывешенные на фасаде. "Кабмин, уволь Супрун", - требует вуз.
    Двери Национального медицинского университета им. Богомольца были закрыты на цепь в день начала забастовки
    Фото unn.com.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Двери главного корпуса Национального медицинского университета им. Богомольца в Киеве в понедельник закрыты на цепь. На здании вывешено объявление о начале бессрочной забастовки.

    На фасаде здания ректората вуза вывешены плакаты с лозунгами "НМУ против произвола", "Забастовка НМУ против произвола Супрун", "Кабмин, уволь Супрун" и тп.

    Фото unn.com.ua
    Плакаты на здании Национального медицинского университета им. Богомольца в день начала забастовки вуза

    "Забастовка объявлена ​​в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст.2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", — говорится объявлении, висящем на стенах вуза.

    Читайте также: За что Супрун должна уйти в отставку?

    Напомним, ранее Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову с должности. Спустя несколько дней вуз объявил бессрочную забастовку, начиная с 26 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авария на теплосети в Харькове
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?