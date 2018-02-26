Весна реформ. Спасет ли Гройсман Украину или рассчитывать на Чипа и Дейла?

Николай Песецкий, обозреватель

12 февраля в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. На повестке дня: создание Антикоррупционного суда, цена газа, приватизация и рынок земли. С 2018 по 2022 гг. нас ожидают пиковые выплаты по внешним обязательствам – порядка 30 млрд долларов, не считая 3 млрд Китаю и 5 млрд (3 Януковича и 2 Нафтогаза) России. Для расчета по ним не хватит даже полного объема золотовалютных резервов. Значит без ресурсов Фонда государству не обойтись. Последний транш мы получили год назад, с тех пор отношения с МВФ значительно ухудшились. В 2019 году перед правительством маячит угроза дефолта, на кону жизнеспособность режима, а потому власть ожидают напряженные переговоры.

Как МВФ представляет себе в идеале работу с Украиной. Нам дают в долг, чтобы мы зарабатывали больше. То есть в обмен на транши мы проводим реформы. Происходят структурные преобразования, которые дают всплеск экономический активности. И уже рост ВВП обеспечивает обслуживание долгов.

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На практике "реформы" оборачиваются сдиранием трех шкур с населения и бизнеса. Возврат кредитов происходит за счет тотального роста налогов и цены на скудный набор цивилизационных благ из теплой квартиры и сытого брюха. А финпомощь уходит по карманам верхушки. Схема работала идеально, пока взамен очередного транша руководство Фонда не потребовало системных преобразований от нее самой. Тут-то власть и вздыбилась. В страшном сне она не могла представить, что ее лишат живительного источника – коррупционной ренты. Однако вскоре кошмары могут стать реальностью: не в том власть положении, чтобы долго сопротивляться напору МВФ. Рано или поздно все равно капитулирует и выполнит все условия. Но условия международных финансовых организаций кончаться, а вслед за ними и кредиты. Долги – останутся. Вопрос: за счет чего возвращать? Бесконечно поднимать цены на коммуналку? Получим вал неплатежей и коллапс жилищно-коммунального хозяйства. Уже сейчас задолженность населения перевалила за миллиард долларов, с тенденцией роста.

Чиновники успокаивают. Есть рецепт экономического подъема – 35 законопроектов Гройсмана. Премьер обещает ежегодный рост ВВП на 7%, если парламент проголосует пакет законодательных новаций. В 2016 году ВВП Украины был на уровне 91 млрд долларов. Чтобы вернуться к уровню хотя бы 2013 года – 183 млрд дол., – то есть фактически удвоить ВВП, при темпах, заявленных Владимиром Борисовичем, понадобиться не менее 15 лет!

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При этом Украине должна благоволить позитивная динамика на мировых рынках и внутри страны, чтобы сохранить скорость развития. Однако есть существенное препятствие – мировой финансовый кризис вновь приближается к острой фазе. Фондовые рынки и биржи США лихорадит – снижение котировок стало максимальным с 2011 года, резко подешевели акции. Из этого следует, что инвесторы вскоре начнут "уходить в кэш" – сбрасывать токсичные активы в развивающихся странах и выводить оттуда деньги. Процесс ускорится, если оправдаются слухи о намерении почти двукратного подъема ставки ФРС – до 3% в этом году. Так что вместо притока капитала следует готовиться к его оттоку. Таким образом, даже если удастся имплементировать новшества, предложенные премьером, а 86 миллиардов гривен, заявленных им же на инфраструктурную модернизацию, пойдут по целевому назначению, а не исчезнут в оффшорах, то ситуация в мировой экономике вряд ли позволит увеличить показатели роста существенно выше тех, которые демонстрирует Украина на данный момент. Впрочем, даже если после всех преобразований под "дулом" МВФ к нам пойдут иностранные инвесторы вопреки надвигающемуся финансовому кризису, то инвестиции тоже не дают моментального эффекта.

Колебания на американском фондовом рынке больно ударят по ценам на сырьевую продукцию – 80% нашего экспорта. Покупка высокотехнологических товаров интересовала преимущественно Россию. Однако "революционеры" сделали все, чтобы разорвать кооперационные связи и потерять ключевого торгового партнера. Если же власть согласится на запуск Антикоррупционного суда, это окончательно убьет возможность вернуться на рынок РФ. Почему? Послушайте посла США в Украине Мари Йованович: "Интерес со стороны американских компаний вести бизнес в Украине достаточно большой. И это особенно справедливо в отношении энергетического сектора, который вы отметили. Так, вы упомянули сферы наибольшей заинтересованности — это атомная энергетика, газодобыча, конечно также нефть и альтернативные источники энергии. Есть достаточно большой интерес. Я надеюсь, что вскоре можно будет выйти с конкретными объявлениями. Ведь вы поймете, что мы не можем выйти с сообщением, пока оно не готово. И в контексте этого, важным является создание Антикоррупционного суда, чтобы иностранные инвесторы были уверены, что, если возникнет какой-то бизнес-спор, они смогут положиться на суд, который его справедливо разрешит", – об этом она сказала изданию РБК-Украина.

Автономная замкнутая антикоррупционная экосистема из АКС, НАБУ и САП. Контролируемая и спонсируемая американцами. В их спецоперациях уже принимают участие сотрудники ФБР, что противоречит нашим законам. Как думаете, в чью пользу будет трактоваться "справедливость", упомянутая дипломатом? А то что поглощение национального капитала транснациональными корпорациями назвали "защитой иностранного инвестора" – так американцы мастера скрывать колонизаторские замашки за изящными либерально-демократическими формулировками.

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Поэтому шансов у экономики преодолеть застой все меньше. "Реанимационный пакет" Гройсмана, в лучшем случае, ожидает участь закона о реинтеграции Донбасса. Сначала истерически, с пафосом нардепы будут убеждать, что без него Украине не выжить. А потом долго и не спеша торговаться что и кому достанется, если проголосуют. А пока что самым надежным источником валютных поступлений остаются заробитчане. Они обеспечивают до 7 миллиардов долларов в год чистых экспортных доходов. Так что граждан продолжат гнать на чужбину. Чтобы измученный украинский трудяга стал "человеком года" не только в Польше, но по всему пространству Восточной Европы. Ведь кому еще спасать "нэньку", как не расправившему плечи украинскому атланту?