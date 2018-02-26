Медики сообщили о пострадавших в "критическом состоянии" после взрыва в Лестере

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека были доставлены в больницы английского города Лестер после сообщений о взрыве, сообщили в воскресенье представители больниц города.

"Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района (где по сообщениям произошел взрыв — ред.) были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва", — сообщили представители трех городских медучреждений.

По информации полиции, на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, и попросила воздержаться от спекуляций на эту тему.

"Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

​Ранее полиция города сообщила в микроблоге Twitter, что произошел "крупный инцидент". На место происшествия прибыли экстренные службы. Телеканал Sky News сообщает, что около 19.00 по местному времени (21.00 по Киеву) местные жители обратились в пожарную службу с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.