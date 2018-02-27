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    В режиме забастовки. Университет Богомольца обратился к студентам

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (18)

    (обновлено: )45911
    В сообщении говорится, что материал за пропущенные дни будет рассмотрен во время следующих лекций и практических занятий без процедуры отработок, которая будет урегулирована соответствующим приказом.
    Университет Богомольца
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Студенты Национального медицинского университете им. А. Богомольца не будут отрабатывать пропущенные из-за забастовки занятия, сообщается на сайте вуза.

    "Материал за пропущенные дни будет рассмотрен во время следующих лекций и практических (семинарских) занятий без процедуры отработок, которая будет урегулирована соответствующим приказом", — говорится в сообщении, которое подписано стачечным комитетом совместно с учебно-методическим отделом.

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    Когда будет возобновлен учебный процесс, не уточняется.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В сообщении также сказано, что все академическое сообщество НМУ надеется на скорейшее урегулирование ситуации.

    Скандал в университете разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. Позже сотрудники и студенты НМУ начали забастовку.

    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

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