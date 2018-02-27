Минздрав сделал заявление по стипендиям в университете Богомольца

КИЕВ, 27 фев —РИА Новости Украина. Руководство Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца имеет законодательно предусмотренную возможность осуществлять выплаты зарплат и стипендий сотрудникам и учащимся вуза, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Накануне, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку в ответ на "вмешательство министерства в деятельность университета".

Читайте также: За что Супрун должна уйти в отставку?

"На период работы комиссии и отстранения Екатерины Амосовой от обязанностей ректора право первой подписи имеет проректор НМУ имени А.А.Богомольца, главный бухгалтер, заместитель бухгалтера и другие уполномоченные лица. Эти вопросы регулируются Приказом Минфина Украины от 22.06.2012 № 758. Соответственно, уполномоченные лица НМУ имеют законодательно предусмотренную возможность осуществлять все необходимые выплаты с казначейских счетов Университета", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается также, что в случае совершения попыток блокирования выплат со стороны руководства университета будут привлечены правоохранительные органы.

Соответствующее заявление было сделано после появившихся в СМИ сообщений о том, что из-за отстранения ректора университета Екатерины Амосовой будут заблокированы выплаты зарплат и стипендий сотрудникам и студентам НМУ им.Богомольца.

Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой.

Читайте также: Итак, забастовка или саботаж? Соцсети: чего студенты-медики взбунтовались

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.