Супрун вмешалась в конфликт вокруг университета им. Богомольца

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала действия студентов и преподавателей Национального медицинского университета имени Александра Богомольца "саботажем".

Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. Спустя несколько дней вуз объявил бессрочную забастовку, начиная с 26 февраля. В НМУ обвинили Министерство здравоохранения во лжи и фальсификации.

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"О событиях в НМУ им. А. Богомольца. Это не забастовка студентов и преподавателей — это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ. Прошу не путать два кардинально разных явления — самоорганизованное студенческое движение и спущенную сверху инициативу срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

facebook.com/ulanasuprun Замок на дверях НМУ имени Богомольца

По мнению и. о. министра, проблема состоит не в комиссии Минздрава, которая должна была осуществить элементарную проверку документации, а "в страхе потерять безграничную власть и нездоровое представление о границах собственных полномочий руководства НМУ".

facebook.com/ulanasuprun Замок на дверях НМУ имени Богомольца

"Студенты НМУ — свободные люди, которые хотят учиться. <…> Сегодня в 13:00 студенты, преподаватели и общественные активисты, которые готовы говорить об этой ситуации в НМУ, придут в УКМЦ (Украинский кризисный медиацентр — Ред.) напрямую пообщаться с журналистами. Не бойтесь говорить правду", — подчеркнула Супрун.

Ульяна Супрун/Facebook, 26 февраля 2018

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.