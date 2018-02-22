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    Общество

    Спасатели прекратили искать тело пропавшей студентки медвуза Богомольца

    (обновлено: )16601
    В ГСЧС сообщили, что существенное понижение температуры воздуха и воды в Днепре в Киеве создает опасность для спасателей-водолазов.
    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой Мукаддас
    facebook.com/DSNSKyiv

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Поисковые работы тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой приостановлены, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    "В связи с понижением температуры окружающей среды, начала ледохода на реке Днепр, обледенение легочных автоматов на водолазном снаряжении, создается угроза жизни и здоровью водолазов-спасателей, поэтому проведение поисково-водолазных работ по телу девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены. С началом плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории р. Днепр", — сообщает ГСЧС.

    С начала поисковых работ водолазами обследовано 316,7 га акватории реки Днепр.

    Напомним, адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.

    Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

    Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.

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