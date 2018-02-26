Университет им. Богомольца обвинил Минздрав во лжи

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В киевском Национальном медицинском университете им. Богомольца обвиняют Министерство здравоохранения во лжи и фальсификации, говорится в заявлении вуза, опубликованного в Facebook.

Заявление подписано первым проректором университета Ярославом Цехмистером.

Напомним, ранее Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову с должности. Спустя несколько дней вуз объявил бессрочную забастовку, начиная с 26 февраля.

"Во вчерашнем заявлении МЗ содержится информация, что "Руководство университета — проректор — имеет все необходимые полномочия для проведения выплат в НМУ. Впрочем, "Действительно, по состоянию на четверг вечер 22 февраля в официальном реестре ЕГРП в раздел "Сведения об органах управления юридического лица" было отмечено, что первый проректор НМУ Я.Цехмистер является подписантом в вузе. Впрочем, на сегодня 26 февраля он изъято из подписантов из официального реестра. На сегодня единственным подписантом является назначенный МОЗ и.о. ректора Михаил Захараш, который единолично имеет право представлять интересы НМУ по всем направлениям деятельности", — отметил первый проректор, опубликовавший копию выписки из госреестра.

"То есть, появившаяся на сайте Минздрава о якобы имеющихся у проректоров полномочия до выплат в НМУ является откровенной фальсификацией реального положения дел".