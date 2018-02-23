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    Общество

    Набсовет НМУ имени Богомольца выразил поддержку ректору

    (обновлено: )20610
    Члены набсовета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца и направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Члены наблюдательного совета Национального медицинского университета имени Александра Богомольца в пятницу полностью приняли отчет ректора Екатерины Амосовой.

    "Своим решением члены наблюдательного совета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца, направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения и усиления контроля над работой деканата по работе с иностранными студентами. Этот пункт напрямую связан с ситуацией, которая сложилась после трагического  исчезновения студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой", — сообщает агентство Українські Новини.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом пункт решения о "выражении  полного доверия и поддержки ректору Е. Амосовой в исполнении уставных задач НМУ имени А.А. Богомольца и отстаивании собственного права на труд в должности ректора" вызвал определенные противоречия среди членов данного общественного органа.

    "Невзирая на решение члена совета и народного депутата Анны Гопко не поддерживать этот пункт, он таки был принят большинством голосов присутствовавших", — говорится в сообщении.

    Скандал разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Амосовой.

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    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

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