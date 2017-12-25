"Крысина - за решетку". В Киеве собирается новая акция протеста

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Акция с требованием справедливого правосудия для фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина пройдет в понедельник, 25 декабря, в центре Киева.

Начало — в 14:00 возле стелы на Майдане Незалежности.

Многие журналисты заявили о своем намерении присоединиться к акции, о чем сообщили на своих страницах в Facebook. Среди них — Ирина Ромалийская и Ольга Мусафирова.

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"Требуем, чтобы Крысин был за решеткой. Обсудим дальнейший план действий", — говорится в анонсе мероприятия.

Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.