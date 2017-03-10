Похороны Сталина. Обнародованы уникальны кадры траурной церемонии

В сети обнародована уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон генсека СССР Иосифа Сталина 9 марта 1953 года.

Кадры сняты на цветную кинопленку, их сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. Он вел съемку с балкона американского посольства.

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На записи видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина. На кадрах американца запечатлены представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также тысячи рядовых граждан, собравшиеся посмотреть на похороны.

Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники.