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    Похороны Сталина. Обнародованы уникальны кадры траурной церемонии

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    Уникальную цветную видеозапись сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. На кадрах видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей.
    Канал на Youtube Radio Free Europe/Radio Liberty

    В сети обнародована уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон генсека СССР Иосифа Сталина 9 марта 1953 года.

    Митинг в поддержку Радио Вести
    УНИАН
    Митинг под АП в поддержку "Радио Вести" с портретами Сталина и Ленина

    Кадры сняты на цветную кинопленку, их сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. Он вел съемку с балкона американского посольства.

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    На записи видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина. На кадрах американца запечатлены представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также тысячи рядовых граждан, собравшиеся посмотреть на похороны.

    Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники. 

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