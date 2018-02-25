Супрун разрешила украинцам мочить Манту

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в рекомендациях западных организаций не существует ограничений по поводу негативного воздействия воды на результаты туберкулиновой пробы (реакция Манту).

"Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула (след от укола — Ред.) от инъекции увеличится, и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.

"Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", – подытожила она.

Ульяна Супрун/Facebook, 25 февраля 2018

Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

Ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун. Такую реакцию у него вызвали ее слова о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения. На следующий день извинений от него потребовали премьер Владимир Гройсман и межфракционное объединение женщин-депутатов Верховной Рады. Он отказался.