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    Общество

    Супрун разрешила украинцам мочить Манту

    (обновлено: )84534
    Ульяна Супрун сообщила, что Манту действительно не стоит тереть или царапать, но мочить водой - можно. По ее словам, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в рекомендациях западных организаций не существует ограничений по поводу негативного воздействия воды на результаты туберкулиновой пробы (реакция Манту). 

    Геннадий Москаль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом

    "Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула (след от укола — Ред.) от инъекции увеличится, и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту", – написала она на своей странице в Facebook.

    По ее словам, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.

    "Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", – подытожила она.

    Ульяна Супрун/Facebook, 25 февраля 2018

    Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

    Ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун. Такую реакцию у него вызвали ее слова о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения. На следующий день извинений от него потребовали премьер Владимир Гройсман и межфракционное объединение женщин-депутатов Верховной Рады. Он отказался.

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