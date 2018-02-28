Супрун просит хипстеров откатить штаны

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев тепло одеваться во время морозов и не оголять участки тела подкатывая джинсы во время морозов.

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Ранее Украинский гидрометцентр сообщил, что в среду, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

"Нас атакуют не только противники изменений, но и морозы. Открывать участки кожи, в частности подкатывая джинсы, в холодную погоду — очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания", — написала министр в Facebook.