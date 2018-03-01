Супрун лоббирует в Украине трансплантацию органов - Папиев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения. В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Михаила Папиева, и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун нужно не только увольнять, но и лишать гражданства.

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"Во-первых, Супрун продолжает незаконно, более трех месяцев, занимать пост исполняющего обязанности. Во-вторых, здесь на лицо все признаки выборочности подбора с точки зрения законодательства. На сегодня у президента хватает предпосылок к тому, чтобы лишить Супрун украинского гражданства. Точно так же как в ситуации с опальным депутатом Андреем Артеменко, у Супрун имеется гражданство другой страны", — говорит депутат.

По словам Папиева, Супрун имплементирована в Украину внешней силой, иностранным государством и "грантоедовскими" организациями для того, чтобы выполнить определенные функции.

"Первая — уничтожение украинцев посредством хаоса с вакцинацией, раковыми больными, "сердечникам". Вторая вас просто шокирует. Мало кто знает, что Супрун давала своим хозяевам обязательства провести в ВР закон о трансплантации органов. Поэтому ее и держат до сих пор. Премьер-министр уходит в ступор, когда ему озвучивают фамилию Супрун, президент тоже не волен. Ситуация с Супрун показывает, что Украина находится под внешним управлением, а высшие должностные лица нарушают Конституцию и законы Украины. Запад машет власти пальчиком, а та включает режим "чего изволите?" Эта ситуация стала еще одним подтверждением того, что государство идет в никуда", — резюмировал Папиев.

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