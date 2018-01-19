Супрун прокомментировала возможность принудительной вакцинации

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Выступая с трибуны Верховной Рады и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ведомство инициирует изменения законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию.

"Нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации. Как это сделано во всем цивилизованном мире", — пояснила Супрун.

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Она также назвала статистику заболеваемости корью в 2018 году — уже заболели 1285 взрослых и детей. Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской — 275, Черновицкой — 274, Закарпатской — 194, Одесской — 157, а в Киеве – 84 больных. Уже произошел восьмой смертельный случай с начала вспышки кори — от осложнений умер невакцинированный ребенок.

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