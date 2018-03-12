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    Общество

    В Днепре люди вышли на протест из-за сверхвысоких тарифов

    (обновлено: )1051130
    Как рассказали сами участники акции протеста, они вышли на митинг так как не могут оплачивать такие высокие тарифы.
    Митинг в Днепре
    dnipro.depo.ua

    КИЕВ, 12 мар — РИа Новости Украина. В Днепре под горсоветом из-за сверхвысоких коммунальных тарифов на митинг вышли более ста горожан.

    Как сообщает передает Depo.Днипро, люди пикетировали здание Днепровской городского совета за крайне высокие, по их мнению, коммунальные тарифы.

    "В основном люди просто не в состоянии платить такие деньги. Мы вышли в знак протеста против таких тарифов и требуем отменить решение исполкома Днепра от 28.12.2017 № 1069", — отметила жительница Индустриального района Людмила Кострюкова.

    Митингующие отмечали, что такие услуги, как ремонт домов или горячая вода им не предоставляются годами.

    dnipro.depo.ua
    Митинг в Днепре

    Ранее Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на распределение и поставку электроэнергии.

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