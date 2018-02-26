Голубенко: тарифы будут расти постоянно

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Киевэнерго" хотят перевести в коммунальную собственность. Столичный городской совет подготовил соответствующий проект решения. В частности, речь идет о "бесплатном принятии" 100% акций.

К слову, срок действия соглашения с "Киевэнерго" истекает уже в апреле, после этого теплоэнергетические активы перейдут в управление и хозяйственное ведение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". То есть оно должно начать деятельность по производству тепло- и электроэнергии, предоставлению услуг по горячему водоснабжению, централизованному отоплению и утилизации бытового мусора.

Что столица будет делать с "Киевэнерго", и как это отразится на киевлянах, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо Києву передавати у власність "Київенерго"?

— По-перше, мова, скоріше за все, йде про всі комунікації, які були в оперативному управлінні безпосередньо самого "Київенерго", тобто перебували всі ці комунікації у власності громади міста Києва. Тобто мова йде про тепломережі, мова йде про електромережі, мова йде про фактично всі ті труби, які поєднують виробіток теплової енергії в компанії "Київенерго" з нашими з вами будівлями. Тобто всередині будівель — це є наша власність, як мешканців будинку, а те, що на вулиці, безпосередньо всі ті мережі, по яких поступає тепло, — це є власність громади міста Києва. І фактично було передано в "Київенерго" для управління цими мережами. Зараз мова йде про те, що закінчується договір, і мають бути передані ці мережі компанії комунальній, яка, мабуть, може надати ці послуги по утриманню цих мереж, мабуть, дещо краще, ніж це здійснює "Київенерго".

Були зобов'язання по модернізації, виходячи зі структури тарифу. Вони були виконані? Чи термін контракту закінчується, і таким чином відбувається передача?

— Насправді закінчився термін контракту, і відповідно зараз вирішується питання щодо передачі. Можливо, "Київенерго" так само може претендувати відповідно на конкурсних засадах з приводу управління цими мережами, можливо, буде перерозподіл між кількома компаніями, і частину, можливо, передадуть самому "Київенерго". Тобто це фактично має визначатися на певних конкурсних засадах. Тобто фактично наш тариф на сьогоднішній день складається з цілого ряду складових. Одна з цих складових — виробництво самої теплової енергії, і другий — це постачання цієї теплової енергії. І як ми розуміємо, наші мережі перебувають в жалюгідному стані. А фактично вони знаходяться в нас з вами у власності, як житилів міста, відповідно, є таке певне бажання, мабуть, перерозподілити цей тариф для того, щоб компанія, яка буде управляти цими мережами, отримала кошти за постачання тепла, "Київенерго" буде отримувати кошти окремо за виробуток цього тепла, за генерацію. Відповідно, ці кошти, які будуть надходити в комунальне підприємство або іншій компанії, яка буде управляти цими активами, мають йти безпосередньо на модернізацію саме цих мереж, які перебувають в нашій з вами власності.

Що для киян зміниться? Компанія буде зобов'язана модернізувати? Хто за цим стежитиме?

— Насправді не повинна змінюватися ціна цієї послуги, але повинна змінитися структура тарифу. Тобто теоретично ми повинні будемо сплачувати начебто ту саму вартість, якщо її не змінять, але розподілено принаймні на два платежі. Один — компанії "Київенерго" за генерацію безпосередньо тепла. Інший платіж — компанії, яка буде обслуговувати безпосередньо мережі. І питання в тому, яким чином будуть вибудувані правовідносини. Якщо правовідносини будуть вибудувані так, як це зроблено в Європі, якщо, умовно кажучи, компанія несе втрати в мережах, то вона несе втрати безпосередньо до свого потенційного прибутку і можливо привести до збитків. І відповідно ці компанії зацікавлені в тому, щоб мережі перебували у справному стані і були енергоефективними. Це залежить від того, яким чином буде вибудуваний цей процес. Адже якщо просто буде деяка компанія, чи навіть це комунальне підприємство, яке буде управляти мережами, отримувати певні кошти, але так само нехтувати фактично модернізацією цих мереж, адже від них нічого, від того, наскільки вони модернізовані, жодним чином не залежатиме їх фактичний прибуток, то тоді дійсно будемо мати певні проблеми, щоразу збільшення тарифів для киян на тепло, тому що відповідно всі ці втрати будуть закладатися в тарифі безпосередньо, який ми будемо сплачувати.

Для того щоб вимірювати ці втрати, щоб їх знівелювати треба обладнання. Чи підуть на таку модернізацію, чи є кошти?

— Тут питання більше в наявності політичної волі, тому що насправді порахувати це неважко. Є певні нормативи, втрати тепла в мережах. Якщо ми говоримо про те, що у нас європейські тарифи на енергоресурси, то, відповідно, у нас мають бути і європейські параметри втрат в мережах. Тобто ми можемо запровадити, так, як ми вже запровадили європейські тарифи, ми так само можемо запровадити європейські коефіцієнти втрати. Відповідно, якщо люди сплачуватимуть відповідні коефіцієнти втрати такі самі, як це відбувається в ЄС, то тоді компанія, не модернізувавши певні мережі, просто отримає колосальні збитки і буде зацікавлена в тому, щоб все-таки ці мережі модернізувати, можливо, із залученням коштів іноземних банків, іноземних донорів.

Чи не виглядає це схемою, якщо спочатку продають компанію, а потім забирають її безоплатно, потім розуміють, що потрібні кошти на відновлення, і розпродають якимось приватним компаніям далі? Чи може бути тут таке?

— Звичайно, якщо мова буде йти про фактичну націоналізацію безпосередньо всієї компанії "Київенерго", то тут зовсім інша ситуація може виникнути, тому що попередній інвестор в судовому порядку буде стягувати збитки від фактично того, що в нього недоотриманий прибуток, від того, що в нього фактично цю компанію забрали. Далі ми можемо зрозуміти, що не завжди є ефективним управління комунальною власністю, взагалі державною власністю. Через це фактично в світі передбачена інша модель, стратегічні об'єкти не приватизуються, а надаються в певне управління на певний період, і це може стосуватись навіть атомних електростанцій, як це має місце в світі, коли приватна компанія більш ефективно управляє активом, який перебуває фактично у власності держави. Так само може бути ситуація тут, тому що якщо ми підемо шляхом просто націоналізації в цілому компанії, то ми можемо прийти до того, що просто жодні інвестиції сюди поступати не будуть, тому що фактично виникає цілий ряд ризиків для інвесторів, тому що вони не розуміють таких питань, пов'язаних з націоналізацією майна.

Що конкретно зміниться для киян після того, як це відбудеться?

— По-перше, може відбутись зміна структури тарифу і, звичайно, як ми вже бачили неодноразово, на жаль, до подешевшання послуги це не доводить. До більших, можливо, корупційних ризиків, розкрадань, на жаль, як правило, це призводить. Але будемо сподіватись на краще і будемо сподіватись на порядність тих осіб, які приймають відповідні рішення, які розуміють відповідальність, яку вони за це несуть. Наша задача — вже контролювати, відповідно, і у разі порушення законодавства притягати тих осіб до відповідальності рано чи пізно, коли б це не сталось.

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Напомним, ранее член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Валерий Гуманенко заявил, что "Киевэнерго" готовит платформу по перекладыванию своих долгов на городской бюджет.

А по словам эксперта в сфере ЖКХ Андрея Никончука, если негативная тенденция по капиталовложениям в систему теплообеспечения города не изменится, то через 10-15 лет централизованного отопления в Киеве вообще не будет.