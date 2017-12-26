"Киевэнерго" разделилось на две компании

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК Киевские электросети, сообщается на официальном сайте компании.

"Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на баланс ЧАО ДТЭК Киевские электросети права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года", — сказано в сообщении.

В то же время, Киевэнерго сохранит за собой поставки электроэнергии.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

"Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские электросети", — отметили в компании.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в августе на торгах продал 25% акций энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене около 30 миллионов долларов.