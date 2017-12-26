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    Экономика

    "Киевэнерго" разделилось на две компании

    (обновлено: )82
    Выделенная из "Киевэнерго" новая компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК Киевские электросети, сообщается на официальном сайте компании.

    Вячеслав Потапенко
    "Голос Столицы"
    Энергосбережение по-украински

    "Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на баланс ЧАО ДТЭК Киевские электросети права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года", — сказано в сообщении.

    В то же время, Киевэнерго сохранит за собой поставки электроэнергии.

    В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

    "Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские электросети", — отметили в компании.

    Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в августе на торгах продал 25% акций энергопоставляющей компании "Киевэнерго" по стартовой цене около 30 миллионов долларов.

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