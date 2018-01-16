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    Минюст через суд требует от "Киевэнерго" уплатить миллионы гривен

    (обновлено: )16801
    Сообщается, что в Хозяйственный суд Киева поступило заявление Министерства юстиции о возмещении нанесенного государственному бюджету Украины ущерба в размере 54 179 613,40 грн.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

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    Министерство юстиции Украины подало иск в хозяйственный суд Киева к ОАО "Киевэнерго" с требованием возместить более 54 млн грн по решению Европейского суда по правам человека, сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

    "В Хозяйственный суд города Киева поступило заявление Министерства юстиции Украины к Публичному акционерному обществу "Киевэнерго" о возмещении нанесенного государственному бюджету Украины ущерба в размере 54 179 613,40 грн", — говорится в сообщении.

    Исковые требования обоснованы выплатой из Государственного бюджета Украины на выполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины" средств в размере 54 179 613,40 грн, обязанность по возмещению которых, по мнению Министерства юстиции, должно нести Публичное акционерное общество "Киевэнерго".

    "По делу назначено подготовительное заседание на 25.01.18 в 09:30", — отметили в пресс-службе.

    Напомним, акционеры ПАО "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК Киевские электросети.

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