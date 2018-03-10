В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявил, что вступление в силу закона о начислении пени зависит от того, как скоро договорятся между собой депутаты.
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и директор департамента Минрегионразвития Дмитрий Корчак в эфире "ГС" рассказали о процедуре взимания долгов за коммуналку и пояснили, что сначала описывается движимое имущество.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".