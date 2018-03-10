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    Олег Голубенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Голубенко: тарифы будут расти постоянно
    08:05 26.02.2018
    1049Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Если власть пойдет по пути национализации "Киевэнерго", то об инвестициях в теплосети столицы можно забыть, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ.
    ДТП. Архивное фото
    Война на дорогах. Почему растет число ДТП в Украине?
    08:47 27.01.2018
    688
    Ограничение скорости движения в столице до 50 км/ч при отсутствии контроля только провоцирует водителей на несоблюдение ПДД. Об этом заявил Олег Голубенко.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Эксперт: без модернизации коллекторных систем мы будем плавать в...
    14:17 26.01.2018
    267
    После распада СССР в Украине фактически не занимались коллекторными системами, поэтому сегодня на их модернизацию необходимы десятки миллиардов гривен, считает эксперт.
    Одна гривна, монета
    Монетизация субсидий: существуют риски
    13:26 25.01.2018
    288Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    После монетизации субсидий украинцы будут заинтересованы проводить мероприятия по энергосбережению, отметил эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Газ в свисток. Тарифы формируют дефицит бюджета и аппетиты олигархов
    20:55 13.01.2018
    978Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил, что в вопросе регулирования цен на коммунальные услуги решения Кабмина не поддаются прогнозам.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Высокие тарифы на газ: чья это вина?
    10:53 12.01.2018
    766Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Цена на газ в Украине регулируется вручную Кабинетом министров, а не экономическими или рыночными факторами, почеркнул эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Кто получит компенсации за неправильные платежки, а кто нет?
    09:44 26.11.2017
    745Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко сообщил, что суммы компенсации будут отличаться и во многом разница зависит от того, установлен ли общедомовой прибор учета тепла.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Популизм рулит, а отопительный сезон под угрозой срыва - Голубенко
    07:58 30.08.2017
    1095Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Полностью ликвидировать долги перед теплокоммунэнерго невозможно, поскольку уровень жизни населения не позволяет оплачивать их услуги в полном объеме, считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Личные счетчики тепло сэкономить не позволят - эксперт
    11:55 08.08.2017
    683Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Многоквартирные дома являются совместной собственностью жителей, поэтому и расходы на ее содержание потребители должны нести вместе, убежден эксперт Олег Голубенко.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Эксперт назвал причину подорожания электроэнергии и тепла
    07:26 02.08.2017
    997Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Рыночных оснований для повышения цены на газ нет, просто Кабмин всеми путями пытается залатать дыру в бюджете, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.
    Счетчик тепла
    Общедомовые счетчики на тепло установят в любом случае – Голубенко
    11:54 26.06.2017
    606
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" пояснил, от чего зависит сумма, которую украинцам придется выложить за установление общедомового счетчика на тепло.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Рост квартплаты в Киеве: не оспаривайте, а ищите альтернативу – Голубенко
    17:49 18.06.2017
    578Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире "ГС" заявил, что жильцам стоит проявить инициативу - полностью посчитать расходы по своему дому и создать ОСМД.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Абонплатой за газ власть обеспечивает себе гарантированную прибыль – Голубенко
    20:53 02.04.2017
    1021Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что абонплата за газ соответствует европейским параметрам по демонополизации рынка.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Электроэнергия в Украине может стоить гораздо дешевле - эксперт
    19:30 08.03.2017
    1322Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" заявил, что в Украине не существует рынка электроэнергии, поэтому цены регулируются вручную.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Пеню за просрочку оплаты коммунальных услуг введут не скоро - Голубенко
    02:21 13.02.2017
    623Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявил, что вступление в силу закона о начислении пени зависит от того, как скоро договорятся между собой депутаты.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Неуплата по счетам ЖКХ грозит санкциями - Голубенко
    16:19 07.02.2017
    1517Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и директор департамента Минрегионразвития Дмитрий Корчак в эфире "ГС" рассказали о процедуре взимания долгов за коммуналку и пояснили, что сначала описывается движимое имущество.
    Счетчик для воды
    Для замены водопроводных сетей нужно еще больше поднять тариф - эксперт
    02:29 02.02.2017
    178Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил, что НКРЭ не пойдет на замену водопроводных сетей за счет тарифов.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Голубенко: счета за тепло в Украине - несоразмерны с доходами населения
    00:13 24.01.2017
    1075Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "Голоса Столицы" прояснил, откуда в платежках за отопление появились колоссальные суммы.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    В 2017 году будет дальнейшее подорожание коммунальных услуг - эксперт
    02:17 12.01.2017
    1124Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что цены на коммуналку зависят от курса гривны. По его словам, "получается такая определенная цикличность".
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    В сильные морозы плата за отопление в Киеве существенно увеличится – эксперт
    15:02 06.01.2017
    1732Украина в снежном плену - испытание власти
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в сильные морозы потребление тепла увеличивается до 50%.
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    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Голубенко: тарифы будут расти постоянно
    08:05 26.02.2018
    1049
    Если власть пойдет по пути национализации "Киевэнерго", то об инвестициях в теплосети столицы можно забыть, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ.
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