Теплосети не интересны ни власти, ни "Киевэнерго" - эксперт

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Монополист "Киевэнерго" предупредил, что из-за разницы между закупочной ценой газа и тарифами он не может гарантировать качество и бесперебойность отопления бюджетных организаций.

Там посчитали, что ежедневный фактический ущерб "Киевэнерго" от поставок тепла только социальным объектам столицы составит больше миллиона гривен и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды.

Стоит напомнить, что в Киеве на 4,5% снизили тариф на горячую воду и на 2% — на отопление. А это тоже скажется на прибыли "Киевэнерго".

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Распри "Киевэнерго" и города прокомментировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Сети, по которым поставляется тепло, принадлежат фактически городу, но находятся в админуправлении "Киевэнерго". "Киевэнерго" в свою очередь невыгодно вкладывать средства в модернизацию этих сетей. А мы прекрасно понимаем, что сети еще со времен СССР и они давно исчерпали свой ресурс, постоянные потеря тепла происходят. (…) Если проанализировать, то каждый год эта ситуация повторяется. Каждый год есть определенные боязни этих моментов. И каждый год мы говорим о том, что сети в неудовлетворительном состоянии. Но самое интересное, что с каждым годом аварий становится все больше и больше, потому что нужны колоссальные средства на их модернизацию. А так как четко не определено, кто их будет обслуживать, поэтому эти средства не тратятся. И это никому не интересно. "Киевэнерго" гораздо интереснее раскапывать в одном и том же месте трубу, ее подваривать, списывать на это колоссальные деньги и все это ложится на потребителя. Естественно, что проблемы будут, как и в каждом отопительном сезоне. Но я бы не делал из этого серьезную проблему. Как по мне идет попытка выторговать какие-то преференции для каждой из сторон. Но естественно, что так как потребитель не является стороной этих процессов, то на них это сказывается. Люди, которые принимают решения, не зависят ни от отопления, ни от горячей воды", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ снизила тарифы от "Киевэнерго" на горячую воду и отопление.