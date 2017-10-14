За долги "Киевэнерго" заплатят жители столицы - депутат Киевсовета

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. ПАО "Киевэнерго" не может прогнозировать качество и бесперебойность подачи тепла в бюджетные организации. В компании заявили, что несут ежедневные убытки из-за разницы между закупочной ценой газа и ценой, предусмотренной в тарифе.

Отмечается, что к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджетах.

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Долги "Киевэнерго" прокомментировал член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Дело в том, что согласно закону о рынке газа у нас долги по газу привязываются к оборудованию, на котором этот газ перерабатывается предприятиями теплокоммунэнерго. И созданные искусственно долги могут привести или к потере их, или к перекладыванию долгов на другие предприятия. В данном случае на киевлян в связи с тем, что в конце года заканчивается договор эксплуатации тепловых сетей и тепловых мощностей по производству тепловой и электрической энергии, и в данном случае готовится платформа по перекладыванию этих долгов на городской бюджет", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ снизила тарифы от "Киевэнерго" на горячую воду и отопление.