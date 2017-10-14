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    За долги "Киевэнерго" заплатят жители столицы - депутат Киевсовета

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (715)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Валерий Гуманенко заявил, что "Киевэнерго" готовит платформу по перекладыванию своих долгов на городской бюджет.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. ПАО "Киевэнерго" не может прогнозировать качество и бесперебойность подачи тепла в бюджетные организации. В компании заявили, что несут ежедневные убытки из-за разницы между закупочной ценой газа и ценой, предусмотренной в тарифе.

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    Отмечается, что к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджетах.

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    Долги "Киевэнерго" прокомментировал член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Дело в том, что согласно закону о рынке газа у нас долги по газу привязываются к оборудованию, на котором этот газ перерабатывается предприятиями теплокоммунэнерго. И созданные искусственно долги могут привести или к потере их, или к перекладыванию долгов на другие предприятия. В данном случае на киевлян в связи с тем, что в конце года заканчивается договор эксплуатации тепловых сетей и тепловых мощностей по производству тепловой и электрической энергии, и в данном случае готовится платформа по перекладыванию этих долгов на городской бюджет", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что НКРЭКУ снизила тарифы от "Киевэнерго" на горячую воду и отопление. 

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