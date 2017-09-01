"Киевэнерго" просит "Киевгаз" вернуть горячую воду в дома, где ее нет с апреля

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Энергогенерирующая компания "Киевэнерго" попросила газораспределительную компанию "Киевгаз" возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

Как стало известно, котельные были опломбированы еще в апреле этого года из-за задолженности компании за транспортировку газа.

Также отмечается, по состоянию на 31 августа долг "Киевэнерго" перед "Киевгазом" составляет 177 млн грн. Долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины" составляет 2,2 млрд грн. В то же время по состоянию на 1 августа долг столицы перед "Киевэнерго" за тепло составляет 3,6 млрд грн.

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и жилищно-эксплуатационные организации – 1,4 млрд грн и 761 млн грн соответственно. Задолженность государственного бюджета Украины по компенсации льгот и субсидий населения составляет 155,4 млн грн. Удельный вес стоимости газа в тарифе на горячее водоснабжение составляет 54,8%, а в тарифе на отопление — 63,7%", — сообщили в пресс-службе.

Также подчеркивается, что погашение долгов за газ и его транспортировку зависит от своевременности расчетов потребителей тепла.

Как сообщалось ранее, с 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление: цена на горячее водоснабжение выросла, а на отопление — несколько уменьшилась для тех, у кого установлены счетчики.