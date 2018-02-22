По следам опроса. Главные проблемы Украины: война, зарплаты, тарифы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подавляющее большинство украинцев оценивают ситуацию в стране как напряженную и критичную, спокойной её считают лишь 3% граждан. В то же время большинство опрошенных выступают не за радикальные, а за конструктивные пути выхода Украины из кризиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования настроений и ожиданий украинцев, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, всего опрошено 30 тысяч респондентов на подконтрольных правительству территориях. Ошибка выборки не превышает 0,6%.

Ситуация напряжённая

Судя по всему, через четыре года после Майдана украинцы не очень-то довольны тем, как идут дела. По результатам исследования, более 90% респондентов оценили политическую ситуацию в стране как критическую или напряжённую (33% и 59% соответственно). По словам социологов, особых региональных различий в данном случае не отмечено.

Что волнует граждан? Наиболее важной проблемой для стираны опрошенные считают вооружённый конфликт в Донбассе (75%); почти половина респондентов считают главной проблемой взяточничество и коррупцию во власти; 28% ответили, что наиболее важной проблемой в государстве является безработица; по 19% так говорят о росте цен на товары и низкий уровень зарплат и пенсий.

Зарплаты, пенсии, тарифы…

Социологи выяснили, какие проблемы граждане считают самыми важными на личном уровне. Тут картина несколько иная. В этом разрезе к важнейшим проблемам украинцы относят низкий уровень зарплат и пенсий (так считают 52% опрошенных), повышение цен на основные товары, инфляцию (51%), рост тарифов на коммунальные услуги (50%).

Каждый пятый (20%) говорит как про личные проблемы про военный конфликт на востоке Украины, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, безработицу, сказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты исследования.

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При этом по 14-15% респондентов относят к своим личным проблемам недостаточный уровень социальной защиты, коррупцию, а 11% так говорят о проблеме социального расслоения.

Возврат к прошлому или радикальные изменения?

Согласно результатам опроса, 59% респондентов считают, что стране необходимы радикальные изменения, 15% — за то, чтобы всё оставалось как есть, лишь бы не было хуже, столько же — "за возвращение того, что было раньше".

Больше всего сторонников радикальных изменений среди жителей Галичины, а тех, кто хотел бы вернуть старые времена, больше всего среди жителей Донбасса (речь о контролируемых Киевом территориях), Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей. Там, по словам Антиповича, "люди, которые, конечно, недовольны тем, как страна движется сейчас, на данный момент".

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А что с ожиданиями? Только четверть (24%) украинцев ожидают, что жизнь их семей улучшится в ближайшие пять лет, 18% ожидают ухудшения, 37% считают, что у них в семьях ситуация в ближайшие пять лет не изменится. Ещё 21% не смогли оценить перспективы своих семей в будущем.

При этом, по словам Антиповича, жители западных областей и жители Киева лучше оценивают свое будущее, нежели жители востока страны.

Что делать?

Несмотря на высокий уровень напряжённости в обществе, относительное большинство граждан всё же выступают не за радикальные (такие, как перевыборы, блокирование и т.п.), а за конструктивные пути выхода из кризиса, отмечают социологи.

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Так, 44% респондентов считают, что снижению напряжённости в обществе более всего способствовало бы начало реальных уголовных расследований коррупции в высших эшелонах власти; 37% полагают, что снизить напряжённость может реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей; 35% считают, что нужен реальный прогресс в Донбассе — прекращение боевых действий, освобождение пленных.

Ещё 20% опрошенных ответили, что снизить уровень напряжённости в обществе сможет широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

По результатам опроса, среди путей решения проблемы Донбасса большинство респондентов поддерживают мирные инициативы по урегулированию ситуации, в том числе 32% — "за прекращение боевых действий и признание этих (неподконтрольных Киеву — Ред.) территорий временно оккупированными".

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За придание неподконтрольным территориям федеративного статуса высказались 21% опрошенных, а 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины. Почти каждый пятый (18%) не определились с ответом.

При этом 21% респондентов считают, что необходимо продолжать боевые действия "до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях". Как отметили социологи, больше всего таких на западе и в центре Украины, однако и в этих регионах в целом тоже преобладают сторонники мирного решения проблемы Донбасса.