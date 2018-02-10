Какой будет цена на газ? Рассмотрим все три сценария

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ожидающийся рост тарифов на газ для украинцев — это результат действия Меморандума с Международным валютным фондом, где Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка газа, в том числе и в секторе населения.

Как считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский, на сегодняшний момент есть несколько сценариев дальнейшего развития ситуации и, соответственно, последствий для потребителей и для экономики Украины.

"Вариант первый, который был предложен Кабинетом министров, в частности профильным министерством — Министерством энергетики, предполагает пересмотр формулы тарифообразования на газ для населения, в результате чего тарифы могут вырасти в среднем на 8-10%. Это наиболее оптимистичный компромиссный вариант", — сказал Валентин Землянский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Читайте также — Корольчук: вот увидите, цены на газ вырастут больше, чем на 8%

Второй сценарий, отметил эксперт, — это когда правительство не предпринимает никаких действий.

"Постановление, которым формируется сейчас цена на газ для населения, утрачивает свою силу 1 апреля текущего года. И в таком случае начинают действовать так называемые рыночные цены. Это как раз рост на 73%. Не обязательно, что это будет цифра 73%, это может быть и меньше, может быть и больше. То есть цены могут подняться и два раза, когда цена на газ для населения будут приравнены к ценам на газ для промышленности, и будет формироваться таким же порядком. Есть индикатив в виде Дюсельдорфского хаба, и в привязке к этому индикативу, собственно и будет формироваться тариф на газ для населения. Речь тогда идет о том, что цена на газ по этому сценарию может вырасти до 10 тысяч, а то и до 11 тысяч гривен за тысячу кубометров, имеется ввиду уже со всеми налогами, транспортом и маржинальным доходом поставщика", — сказал Землянский.

Кроме того, есть третий сценарий, который эксперт считает крайне нереалистичным, но он был бы наиболее социально ориентированным.

"Украина берет паузу, говорит о переходном периоде и во взаимоотношениях с Международным валютным фондом, и во взаимоотношениях с Европейским союзом. И выходит на совершенно другую модель формирования цены на газ для населения с учетом наличия собственного ресурса, то есть газ, который добывается госкомпанией, и с учетом небольшого объема импорта газа, который используется для нужд населения. В таком случае это дало бы возможность существенно сократить тарифы на газ для бытовых потребителей — там запас в более 100 долларов на тысяче кубометров. Это позволило бы снизить нагрузку на бюджет. Это позволило бы снизить инфляцию в стране, потому что тарифы являются одним из основных драйверов инфляции. Но этот сценарий является нереалистичным, потому что мы прекрасно понимаем, что МВФ выдвигает определенные требования", — пояснил Землянский.

По мнению эксперта, наиболее вероятным остается сценарий, который был предложен Министерством энергетики, то есть рост на 10%

"И в итоге к началу следующего отопительного сезона мы будем иметь цену на газ где-то в пределах 7 тысяч 700 гривен за тысячу кубометров. Других вариантов развития событий я, честно говоря, на сегодня не наблюдаю", — заключил Землянский.

Читайте также: Колебания на мировых биржах: причины ситуации и прогнозы