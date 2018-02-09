Колебания на мировых биржах: причины ситуации и прогнозы

Владимир Матвеев, обозреватель

На финансовых рынках продолжаются колебания, так как существенное падение Dow вызвало волатильность валют масштабного характера, что взволновало инвесторов. Вчера Североамериканская торговая сессия началась резким укреплением доллара США, однако, как констатируют эксперты, под конец дня доллар США утратил достигнутое.

Такой разворот на 180°, согласно аналитикам, был противоположностью разворота Dow, который завершил день укреплением на 540 пунктов после падения более чем на 500 в ходе торгов. В настоящее время инвесторы стараются определить, закончилась ли "здоровая коррекция", которая откроет путь к восстановлению валют и акций, пишет аналитик Кэти Лиен, исполнительный директор подразделения валютной стратегии BK Asset Management, сообщает investing.com.

После провала американских акций свыше 2% на минувшей неделе, в понедельник S&P 500 рухнул более чем на 4%, Dow Jones потерял 4.6%. В абсолютных значениях снижение стало рекордом для рынков США, в относительных – максимум с 2011-го.

Когда Dow Jones показал крупнейшее за сутки снижение в своей истории, вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год.

В частности, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник более чем на 5,5%, более широкий индикатор японского рынка акций — Topix снизился более чем на 5%, гонконгский Hang Seng понизился свыше чем на 4%.

Основной индикатор беспокойства инвесторов в Европе, индекс волатильности евро STOXX проиллюстрировал наиболее резкий скачок с момента терактов 11 сентября в США.

Падение котировок акций в США сказалось и на криптовалютном рынках. Интересно, что в то время как Bitcoin дешевел, криптовалюта E-coin попала вначале в Топ-100, а затем в Топ-30 криптовалют, заняв 20-ю строчку.

Как подчеркивает Лиен, "за последние несколько дней мы наблюдали повышенный уровень беспокойства, фиксацию прибыли, ликвидацию и общее снижение склонности к риску".

Ведущие западные эксперты имеют разные точки зрения на причины стремительного обвала и прогнозы развития ситуации. Наряду с этим, основных причин несколько, и ближайшая неделя покажет, идет ли речь о краткосрочном тренде, или происходящее на мировых финрынках – тревожный сигнал для мировой экономики.

Угроза агрессивного повышения ставок со стороны ФРС — одно из наиболее популярных объяснений того, из-за чего инвесторы массово продают бумаги. Распродажа акций произошла из-за опасений инвесторов относительно рекордного роста доходности гособлигаций США, связанного с ожиданиями более жесткой монетарной политики ФРС как меры противодействия высоким показателям инфляции и всплеском волатильности на биржах.

Накануне падения была опубликована статистика по рынку труда, которая оказалась более позитивной, чем ожидалось. С ростом зарплат есть риск роста инфляции, обусловленной повышением трат. Сброс акций начался на минувшей неделе после того, как показатели роста занятости в США привели к ожиданиям роста учетной ставки, передает ВВС, так как при решении вопроса о процентной ставке регулятор также принимает во внимание состояние рынка труда.

"Новости экономики из США оказались более оптимистичными, чем ожидалось, — говорит глава финансовой компании Motley Fool Дэвид Куо. — Парадоксальным образом коррекция рынка была вызвана позитивными экономическими новостями", сообщает ВВС.

Наряду с этим, обвал произошел на фоне смены главы ФРС и грядущего полномасштабного финансового аудита Пентагона, объявленного президентом США Дональдом Трампом в контексте стремления разобраться с "серым" бюджетом, "глубинным государством", ядро которого составляют основные акционеры ФРС.

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Показательно, что действия инвесторов омрачили первый рабочий день Джерома Пауэлла, который 5 февраля вступил в должность главы ФРС.

Еще одной возможной причиной экономисты называют ошибку электронных алгоритмов, которые используются для торговли на рынках. Сделки на бирже все чаще основаны на расчетах компьютеров. При этом, с 2010 года многие стали ставить мнение о "рациональности" машин под вопрос, после того как в результате неясного сбоя в компьютерной торговой системе произошел спад, и финансовые рынки США потеряли триллион долларов США.

По мнению экспертов Investing, основным сценарием на ближайшие дни всё же видится "продолжение коррекции", либо "колебания вблизи текущих экстремумов".

В Sberbank CIB отмечают роль психологического фактора. "Именно от него во многом зависит ответ на вопрос, насколько сильным будет падение котировок, прежде чем инвесторы сочтут их достаточно низкими и начнут присматривать объекты для выгодных вложений", цитирует экономистов банка ВВС.

Одни эксперты считают, что валютный рынок подаёт сигнал, что ситуация носит локальный характер "коррекции", а её размах связан по большей части с избыточным ростом ранее.

Так, ряд экспертов и участников финансовых рынков ранее заявляли о том, что коррекция рынка акций США в 2018 году неминуема. В частности, гендиректор швейцарского банка Julius Baer Бернхард Ходлер в интервью телеканалу CNBC 31 января прогнозировал, что коррекция на фондовых рынках в течение года составит от 5% до 15%.

Такие эксперты полагают, что "медвежий рынок" наступает, в связи с чем, прогнозы о кризисе еще преждевременны.

Другие, включая экс-глав ФРС, предупреждают о "перегретом рынке". "Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, "пузырем", но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена", заявила Йеллен в интервью телеканалу PBS. В связи с этим, она рекомендует "диверсифицировать инвестиции". В интервью телеканалу Bloomberg 31 января экс-председатель ФРС США Алан Гринспен, заявил о том, что "видит "пузырь" на рынке акций и облигаций".

Как сообщает ВВС, то, как долго будет длиться падение, как говорится в докладе банка Bank of America, во многом будет зависеть от ставок ФРС и в целом ее политики в будущем. Согласно мнению аналитиков, падение Уолл-стрит в понедельник взволновало инвесторов, но "этого недостаточно для того, чтобы помешать планам Федрезерва США продолжать повышать ключевую ставку в 2018 году на фоне оживления экономики", передает 7 февраля Reuters.

Хотя инвесторы пострадали от распродажи на фондовых рынках, как отмечает издание, финансовые условия все еще остаются на самом устойчивом уровне почти за 25 лет.

Как бы там ни было, три основных индекса Уолл-стрит восстановились после падения в понедельник. На данный момент ФРС, будет следить за тем, "действительно ли инфляция приближается к целевым 2%, или это лишь "призрак", спровоцировавший краткосрочную распродажу".

Как считает аналитик Лиен, "угрозы для экономики США все еще весьма реальны, поскольку высокая доходность увеличивает стоимость заимствования для домовладельцев, потребителей и предпринимателей. Растущая доходность также увеличивает привлекательность инвестиций с фиксированной доходностью, а переключение инвесторов с акций на облигации обеспечит давление на фондовый рынок. Это означает, что хотя "быки" смогли отвоевать контроль у "медведей", война еще не закончена".