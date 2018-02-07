Землянский: абонплата за газ - это неизбежность

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В рамках обязательства перед Международным валютным фондом для получения нового кредита Украина введет абонплату на отопление и газ. Это означает, что долю от цены за тепло и газ уберут из суммарного тарифа и вынесут отдельным платежом за перевозку и распределение.

Введение тарифа "на доставку отопления" фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату – круглый год. Абонплату за газ придется платить в любом случае, даже если абонент им не пользуется. Размер абонплаты за газ привяжут к счетчику. Размер абонентской платы на газ, как и на отопление, может достигать 100 грн в месяц.

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В апреле прошлого года НКРЭКУ уже пыталась ввести абонтплату для населения и промышленных потребителей за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, должны были стать платой за подключение к системе газоснабжения и должны были оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. В соответствии с решением, потребителям должна была начисляться плата за газ как за товар, а также отдельно плата за пользование присоединенными мощностями. Предложенная НКРЭКУ методика привела бы к тому, что украинцам, которые используют голубое топливо только для подогрева пищи, пришлось бы платить больше. Кроме того, на абонплату не распространялась субсидия. Премьер-министр Владимир Гройсман тогда заявил, что комиссия имеет право менять структуру тарифа, однако окончательная стоимость кубометра не должна превышать 6,8 гривни. Регулятор принял решение приостановить введение абонплаты. После пересмотра методики расчета Однако премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть это решение, заявив, что утвержденный формат привел бы к подорожанию газа для населения.

В августе НКРЭКУ, пересмотрев методику, вновь попыталась ввести абонентскую плату за газ для бытовых потребителей. Согласно предложенным изменениям, тариф на услуги по распределению газа предлагалось рассчитывать, исходя не из максимальной присоединенной мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя, как это планировалось ранее, а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия. Таким образом для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита независимо от наличия или отсутствия счетчика, заказанная мощность составила бы 1,2 кубометра в час, тогда как ранее было значение 2,5 кубометра в час. Согласно новому проекту, для других категорий потребителей, использующих кроме плиты газовую колонку или котел, предлагались следующие диапазоны заказанной мощности: до 2,5 кубометров в час; от 2,5 до 4 кубометров в час; от 4 до 6 кубометров час; от 6 до 10 кубометров в час; от 10 до 16 кубометров в час. Однако присутствовавшие на заседании представители профсоюзных организаций потребовали от главы Комиссии Дмитрия Вовка объяснить суть введения абонплаты за распределение газа, указывая на негативные последствия принятия такого решения. Не получив возможности высказаться, глава НКРЭКУ закрыл заседание.

Как пояснил РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский, абонентская плата — это европейская практика.

"Платится абонентская плата, и дальше ты платишь за энергоноситель уже как за товар, будь то газ, электроэнергия или тепло. Как правило, из тарифа тогда "достается" транспортная составляющая и она становится вот этой абонентской платой. Очень важный момент: приведет это в Украине к увеличению оплаты или нет. В Европе абонентская плата, как правило, привязывается к объемам потребления. То есть, либо как у нас сейчас в тарифе, либо ты покупаешь пакет и в зависимости от пакета — сколько объема ты потребляешь, такая и абонплата. И это нюансы, которые очень важны", — сказал Валентин Землянский.

Как подчеркнул эксперт, насколько введение абонплаты отразится на платежках будет зависеть от того, станет это дополнительным платежом или останется в рамках действующего тарифа, то есть конечного счета, который платит потребитель.

"Если это не станет дополнительным платежом, тогда это никак не отразится на уровне оплаты, просто изменится система расчета. Если же это увеличит затраты домохозяйства, то, естественно, это может негативно сказаться на платежах населения за газ", — считает Землянский.

По словам эксперта, первая попытка ввести абонплату за газ провалилась из-за того, что просто привязались к мощности счетчика, вне зависимости от объемов потребления.

"Когда второй раз выносился этот вопрос на заседание регулятора, положительные сдвиги уже наблюдались — абонплата привязывалась потребителям к приборам. Условно говоря, если у тебя газовая плита, то никто тебе не будет выставлять абонплату, как на газовый котел. Остается рассчитывать, что в новом решении НКРЭКУ будет именно так. Если будут играться, как в первый раз — тарифы вырастут еще и за счет транспорта газа, если подойдут с точки зрения приборов, которые установлены, то могут и уложится в действующие тарифы. Более предметно на эту тему можно будет говорить, когда будет документ", — заключил Землянский.

Таким образом, если методология расчета предполагает, что в итоге ваш финальный чек либо останется прежним, либо сократится, возражать против такого решения нет смысла, потому что логика в таком решении есть. Если же предполагается, что к тем деньгам, которые вы уже платите, добавится еще какая-то дополнительная плата, не позволяющая экономить, это вновь вызовет протесты в обществе.